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El Cezire: Türk yetkililer cinayeti çözdü

El Cezire: Türk yetkililer cinayeti çözdü

El Cezire Televizyonu, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili Türk yetkililerin tüm detayları bildiğini duyurdu. Televizyon, Kaşıkçı'nın nasıl ve nerede öldürüldüğünü bildiğini açıkladı.

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Eklenme Tarihi: 20-10-2018 01:39 - Güncelleme: 20-10-2018 01:39

El Cezire Televizyonu, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili Türk yetkililerin tüm detayları bildiğini ve cesedin de Suudi otopsi uzmanı tarafından parçalandığını açıkladı.

2 Ekim'de Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra haber alınamayan ve Türk-Suudi yetkililerinin araştırmayı sürdürdüğü şüpheli olay hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.

Arapça yayın yapan televizyon kanalından geçen iddiada, Cemal Kaşıkçı'nın konsoloslukt tam olarak nerede öldürüldüğünün bilindiği söylendi.

Televizyon kanalı, Kaşıkçı'nın konsolosluğa girer girmez birkaç kişinin saldırısına uğrayarak öldürüldüğü, Suudi doktor Salah al-Tabbaki kontrolünde ise cesedinin 15 dakikada parçalandığı iddia edildi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • tk 20 Ekim 2018 02:01 bence el cezire herşeyi biliyor...

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