El Cezire: Türk yetkililer cinayeti çözdü

El Cezire Televizyonu, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili Türk yetkililerin tüm detayları bildiğini ve cesedin de Suudi otopsi uzmanı tarafından parçalandığını açıkladı.

2 Ekim'de Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra haber alınamayan ve Türk-Suudi yetkililerinin araştırmayı sürdürdüğü şüpheli olay hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.

Arapça yayın yapan televizyon kanalından geçen iddiada, Cemal Kaşıkçı'nın konsoloslukt tam olarak nerede öldürüldüğünün bilindiği söylendi.

Televizyon kanalı, Kaşıkçı'nın konsolosluğa girer girmez birkaç kişinin saldırısına uğrayarak öldürüldüğü, Suudi doktor Salah al-Tabbaki kontrolünde ise cesedinin 15 dakikada parçalandığı iddia edildi.