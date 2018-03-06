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El Bab'da bomba yüklü araçla saldırı

El Bab'da bomba yüklü araçla saldırı

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında terörden arındırılan El Bab'da bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırıyı henüz üstlenen olmazken patlamada 1 kişi öldü 5 kişi de yaralandı.

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Eklenme Tarihi: 06-03-2018 23:10 - Güncelleme: 06-03-2018 23:10

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen Halep'e bağlı Bab ilçe merkezinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 1 sivilin öldüğü, 5 sivilin yaralandığı belirtildi.

Suriye'nin Halep iline bağlı Bab ilçe merkezinde muhaliflere bağlı polis merkezi yakınlarında akşam saatlerinde bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi.

Bab Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Ekipleri Başkanı Halid El-Kiriz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Akşam yerel saat göre 19.00 sularında (TSİ 20.00'de) kent merkezinde şiddetli bir patlama yaşandı. Olay yerine intikal eden sivil savunma ekiplerimiz, saldırının bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu gerçekleştiğini tespit etti." dedi. El-Kiriz, saldırının Bab merkezinde yapımı devam eden PTT binası ve polis merkezinin yakınında gerçekleştiğini, patlamada 1 sivilin öldüğünü, 5sivilin yaralandığını belirtti.

Bu arada saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Bab ilçesi Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu tarafından başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında 23 Şubat 2017'de terör örgütü DEAŞ'tan temizlenmişti.

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