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'El Bab Fatihi'nin kızından mektup var: Babamdan biliyorum...

'El Bab Fatihi'nin kızından mektup var: Babamdan biliyorum...

Fırat Kalkanı'nda şehit düşen 'El Bab Fatihi' Binbaşı Bülent Albayrak'ın kızı Elif Naz, Zeytin Dalı Harekatı'nda savaşan Mehmetçiklere seslendi. Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, şehit Binbaşı Albayrak'ın kızının Afrin'de operasyonda olan askerlere yazdığı mektubu paylaştı.

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Eklenme Tarihi: 11-02-2018 12:13 - Güncelleme: 11-02-2018 12:13

FIRAT Kalkanı'nda şehit düşen 'El Bab Fatihi' Binbaşı Bülent Albayrak'ın kızı Elif Naz, Zeytin Dalı Harekatı'nda savaşan Mehmetçiklere seslendi. Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, şehit Binbaşı Albayrak'ın kızının Afrin'de operasyonda olan askerlere yazdığı mektubu paylaştı.

İşte, El Bab Şehidi Binbaşı Albayrak'ın kızının, Zeytin Dalı Harekatı'nda mücadele veren Mehmetçiğe mektubu:

"Merhaba Türk Ordusu'nun şerefli askerleri. Ben Elifnaz Albayrak. 21.12.2016 tarihinde El Bab'da babasını şehit vermiş bir şehit kızıyım. Nam-ı diğer El Bab fatihi şanlı Bülent Albayrak'ın biricik evladıyım.

Size bu gittiğiniz yolda başarılar diliyorum. Vatanımızı her daim koruyacağınıza inanıyorum. Çünkü canını hiçe saymış bir şehidin evladıyım. Benim ve tüm milletimizin duaları sizinle.

Vatan ve millet sevgisini en acı şekilde yaşamış bir çocuk olarak hepinizle gurur duyuyorum. Türk askeri güçlüdür, cesaretlidir, inançlıdır; babamdan biliyorum.

Türk Ordusu oldukça kimse bize zarar veremez.

Hepinize sonsuz teşekkürler, dualarımız sizinle. Allah'a emanet olun şanlı Türk Ordusu."

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