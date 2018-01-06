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Ekşi Sözlük'ün başkanı Başak Purut kimdir bomba taciz suçlaması

Ekşi Sözlük'ün başkanı Başak Purut kimdir bomba taciz suçlaması

Ekşi Sözlük'ün başkanı Başak Purut kimdir aslen nereli kaç yaşında? Başak Purut'a sekreterinden taciz suçlaması geldi. Bir anda merak edilen isim haline gelen Başak Purut'a gelin yakından bakalım.

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Eklenme Tarihi: 06-01-2018 10:10 - Güncelleme: 06-01-2018 10:10

TÜRKİYE'nin en büyük şirketlerinden biri olan Ekşi Sözlük'ün başında olan Başak Purut bir anda gündeme oturdu. Gündeme oturmasının nedeni ise kendisi hakkında açılan dava. Başak Purut eski sekreteri tarafından taciz ile suçlanıyor. Peki kimdir bu Başak Purut?

Ekşi Sözlük'ün başkanı olan Başak Purut'un mesleği avukatlık. Hukuk bürosu olan Başak Purut aynı zamanda Ekşi Sözlük'ün ceosu. İstanbul'da Beşiktaş Anadolu Lisesi'nden mezun olan Başak Purut daha sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazandı. 1975 yılında doğan Başak Purut, 2017 yılında Ekşi Sözlük'ün başına geldi. Peki Başak Burut hakkında ortaya atılan iddialar ne?

BAŞAK PURUT HAKKINDA TACİZ SUÇLAMASI Ekşi Sözlük yönetim kurulu başkanı Başak Purut'un sekreteri olarak görev yapan Aylin D., 12 Haziran 2013 günü işe girdiği "Ekşi Sözlük" isimli şirketten 7 Temmuz 2016 günü ayrıldı. İddiaya göre, 39 yaşındaki Aylin D.'ye, Purut'un şahsi kredi kartına bağlı ek kart çıkartılarak şirketin ve Purut'un şahsi işlerinde kullanması için banka kartı verildi. 2016'da şirket hesaplarında yapılan kontroller sırasında Aylin D.'nin kendisine tahsis edilen kredi kartıyla yine iddiaya göre Purut'un haberi olmaksızın şahsi harcamalar yaptığı tespit edildi. Purut, sekreterinden şikâyetçi oldu. Başlatılan soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan Aylin D., Başak Purut tarafından taciz edildiğini söyleyerek, Purut'un bu şikâyetle hakkındaki suçlamayı örtmek istediğini öne sürdü. Aylin D., "Tacize uğradığım için işten ayrıldım. Bu şikâyetle suçunu örtbas edecek" dedi.

Yürütülen soruşturma sonunda Aylin D. hakkında "Banka veya Kredi Kartının İzinsiz Kullanılması Suretiyle Yarar Sağlama" suçundan dava açıldı. Hazırlanan iddianamede, banka tarafından gönderilen harcama özetleri incelenip, Aylin D.'nin şirket işlerinde kullanması için tahsis edilen kredi kartlarını kullanarak kendisine ve yakın akrabalarına kişisel nitelikte ürünler satın aldığının anlaşıldığı, bu haliyle savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu kaydedildi.

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