Eksi 45 derecede anaokulundan kaçtılar Sibirya’da annelere soğuk sürpriz

RUSYA'nın Sibirya bölgesinde annelerine sürpriz yapmak isteyen 5 yaşınaki 2 çocuk kreşten kaçtı. Dondurucu soğukta yollarını kaybeden iki küçük son anda bulundu.

Eksi 45 derecede anaokulundan kaçtılar Sibirya’da annelere soğuk sürpriz

RUSYA'da iki miniğin annelerine yapmak istedikleri sürpriz az kalsın ölümleri ile sonuçlanıyordu. Yılın en soğuk günlerinden birinde, -45 derecede eldivenleri olmadan kreşi terk eden çocukların kapıdan çıkış anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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Eksi 45 derecede anaokulundan kaçtılar Sibirya’da annelere soğuk sürpriz

Siberian Times gazetesi çocuklardan birinin Rusya'ya bağlı Saha Özerk Cumhuriyeti'nin başkenti Yakutsk'ta bir hastanede tedavi altına alındığını yazdı. Çocuklardan Lena'nın annesi Evdokia Kutukova "Üç parmağı soğuktan donmuş. Sürekli ağlıyor. Çocuklar hâlâ şokta" dedi.

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Eksi 45 derecede anaokulundan kaçtılar Sibirya’da annelere soğuk sürpriz

Çocukların Namtsy köyündeki kreşten kaçtığı, Kutukova'nın kreşe gelip Lena'nın montunun askıda olmadığını fark etmesiyle ortaya çıktı. Çalışanlara haber veren anne, kızının en yakın arkadaşının da okulda olmadığını fark etti. Ardından kızın ailesini aradı ve onların da kızlarından haberleri olmadığını öğrendi.

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Eksi 45 derecede anaokulundan kaçtılar Sibirya’da annelere soğuk sürpriz

Kutukova ailesi, tam o sırada Lena'nın dedesinin kendilerini arayarak Lena'nın gözyaşları içinde ve donmak üzere bir halde eve geldiğini söylediğini anlattı.

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