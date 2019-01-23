Eksi 45 derecede anaokulundan kaçtılar Sibirya’da annelere soğuk sürpriz

Çocukların Namtsy köyündeki kreşten kaçtığı, Kutukova'nın kreşe gelip Lena'nın montunun askıda olmadığını fark etmesiyle ortaya çıktı. Çalışanlara haber veren anne, kızının en yakın arkadaşının da okulda olmadığını fark etti. Ardından kızın ailesini aradı ve onların da kızlarından haberleri olmadığını öğrendi.