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Ekrem İmamoğlu'ndan Numan Kurtulmuş'a favori yanıtı

Ekrem İmamoğlu'ndan Numan Kurtulmuş'a favori yanıtı

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Numan Kurtulmuş'un "Ankara ve İstanbul başta olmak üzere tüm illerde favori şekilde seçime gidiyoruz" açıklamasına "Vatandaşın arasında yaklaşık 20 gündür aktif bir şekilde bulunan bir belediye başkan adayı olarak favorinin biz olduğumuzu çok yakından hissediyorum" diye yanıt verdi.

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Eklenme Tarihi: 17-01-2019 15:12 - Güncelleme: 17-01-2019 15:12

CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i parti genel merkezinde ziyaret etti. Yaklaşık 1 saat süren ziyaretin ardından açıklama yapan İmamoğlu, ittifak sürecinde kendisine ve İstanbul'daki çalışmalara destek olduğu için Akşener'e teşekkür ettiğini söyledi.

İmamoğlu, "Bundan sonra daha verimli çalışmalar nasıl olmalı noktasında tecrübelerini bizimle paylaştılar. Çok verimli, çok güzel bir görüşme oldu. Umut ediyorum, İstanbul'da halkımıza hemşehrilerimize sorunsuz bire süreç yaratmak, her günü verimli, her günü İstanbulluya değer katan ve sorunları çözen bir süreci tanımlayan bir kampanya olgunlaşsın istiyoruz. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, tüm genel başkan yardımcıları, İstanbul'daki teşkilat mensupları bu yönde büyük katkı sunuyorlar, sunmaya devam edeceklerini beyan ettiler. İnşallah İstanbul bambaşka, yepyeni, pırıl pırıl, enerjik, çok genç bir sürece başlayacaktır diye düşünüyoruz 31 Mart itibariyle" diye konuştu.

"FAVORİNİN BİZ OLDUĞUMUZU YAKİNEN HİSSEDİYORUM"
Soru üzerine AK Partili Numan Kurtulmuş'un "Ankara ve İstanbul başta olmak üzere tüm illerde favori şekilde seçime gidiyoruz" açıklamasını değerlendiren İmamoğlu, "Herkes kendi cephesinden olaya bakar. Elbette ki kendilerini favori hissetmeleri doğaldır, kendi cephelerinden baktıklarında. Ama biz bizzat vatandaşın arasında yaklaşık 20 gündür aktif şekilde bulunan bir belediye başkan adayı olarak ve bu aktifliği yaşayan, hisseden bir İstanbullu olarak favorinin biz olduğumuzu yakinen hissediyorum. Sanıyorum kendileri de vatandaşın arasına girebilirlerse, bu dediğimi onlar da görecekler" diye konuştu.

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Kaynak : DHA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • ufuk 17 Ocak 2019 15:55 pazardeki kadın sana sizden bir cacık olmaz hele kılıçdaroğlundan hiç olmaz derken favori mi oluyosunuz:))))

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Ekrem İmamoğlu
EKREM İMAMOĞLU KİMDİR?

Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu kimdir aslen nerelidir? Ekrem İmamoğlu eşi Dilek İmamoğlu ile 3 çocuğu hakkında merak edilenler:Ekrem İmamoğlu aslen Trabzonlu... 1970 yılında Akçabat'a bağlı Cevizli köyünd

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