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Ekrem İmamoğlu'ndan Hazinedar'a yanıt

Ekrem İmamoğlu'ndan Hazinedar'a yanıt

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın eleştirilerine yanıt verdi.

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Eklenme Tarihi: 30-01-2019 13:45 - Güncelleme: 30-01-2019 13:45

Başakşehir'deki ziyaretlerini tamamlayan CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekremİmamoğlu, Esenyurt'a geçti. Burada basın mensuplarına açıklama yapan İmamoğlu, eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın eleştirilerine cevap verdi.

MURAT HAZİNEDAR'A CEVAP VERDİ
Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın kendisine yönelik, "Adaylığından sonra aramama rağmen randevu dahi vermemiştir. Bunu özellikle paylaşmak istedim" sözleri üzerine ise İmamoğlu, "Murat Hazinedar benim arkadaşımdır. Biz çok defa telefonda konuştuk. Bire bir görüşme talebini de geçtiğimiz hafta iletti. Biraraya geliriz. 5-6 gün gecikme ile randevu vermeme gibi durum söz konusu olamaz. O benim arkadaşımdır. Konuşuruz, düzeltiriz. Ben haksızlığa uğradığını defalarca televizyonlarda konuştum. Geçen hafta da ilettim.  Geçen haftada naklen yayında dile getirdim. Hem kendisinin hem de Ataşehir Belediye başkanının dile getirmiş biriyim. Hiçbir yargı hakkında yoktur. Bunu defalarca dile getirmiş biriyim" diye yanıt verdi.

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