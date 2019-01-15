Ekrem İmamoğlu'ndan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e ziyaret

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Galatasaray Başkan'ı Mustafa Cengiz'i ziyaret etti.

Ekrem İmamoğlu'ndan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e ziyaret

CHP'nin 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için İstanbul Büyükşehir belediye başkan adayı olan Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmaları kapsamında Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e bir ziyaret gerçekleştirdi. Türk Telekom Stadyumu'nda gerçekleşen buluşmada İmamoğlu, İstanbul'un dünya çapında markaları olduğunu ve en öne çıkan markaların da 3 kulüp olduğunu belirterek, "Beşiktaş kulübümüzü ziyaret etmiştik. Bugün de Galatasaray kulübümüzü ziyaret ettik." dedi.

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Ekrem İmamoğlu'ndan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e ziyaret

İmamoğlu, "Değerli başkan ve yöneticileriyle özellikle İstanbul kentinden beklentileri nedir? 114 yıllık kulübün hem bugünü hem de yarını açısından bu kentle bütünleşmesi, bu kentte spor kültürünün yaygınlaştırılmasının yanı sıra Galatasaray Kulübünün markalaşması konusunda bu kentin kulübümüze katacakları, ortak neler üretebiliriz noktasında fikirlerimizi paylaştık. Kendilerinin de çok değerli fikirlerini aldık." şeklinde konuştu.

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Ekrem İmamoğlu'ndan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e ziyaret

Kulüpleri İstanbul'da sporun gelişimine ve herkesin her yaşta spor yapabilmesini motive edici bir unsur olarak gördüklerini kaydeden İmamoğlu, şöyle devam etti: "Bu motivasyonu en üst seviyede sağlamak için sadece tesisleşme yetmiyor. İşin başka paradigmaları var...

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Ekrem İmamoğlu'ndan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e ziyaret

Tümüyle bu alanlara beraber eğileceğimizi anlattık. İnanılmaz çok değerli işler çıkacağını şimdiden görüyorum. Kent kulüp ilişkisi açısından bu şehrin bence sanal büyütülmeye dönük bir takım kavramlar üretmeye ihtiyacı yok, zaten mevcut çok değerli kulüpleri var.

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