Ekrem İmamoğlu'ndan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e ziyaret

CHP'nin 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için İstanbul Büyükşehir belediye başkan adayı olan Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmaları kapsamında Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e bir ziyaret gerçekleştirdi. Türk Telekom Stadyumu'nda gerçekleşen buluşmada İmamoğlu, İstanbul'un dünya çapında markaları olduğunu ve en öne çıkan markaların da 3 kulüp olduğunu belirterek, "Beşiktaş kulübümüzü ziyaret etmiştik. Bugün de Galatasaray kulübümüzü ziyaret ettik." dedi.
İmamoğlu, "Değerli başkan ve yöneticileriyle özellikle İstanbul kentinden beklentileri nedir? 114 yıllık kulübün hem bugünü hem de yarını açısından bu kentle bütünleşmesi, bu kentte spor kültürünün yaygınlaştırılmasının yanı sıra Galatasaray Kulübünün markalaşması konusunda bu kentin kulübümüze katacakları, ortak neler üretebiliriz noktasında fikirlerimizi paylaştık. Kendilerinin de çok değerli fikirlerini aldık." şeklinde konuştu.
Tümüyle bu alanlara beraber eğileceğimizi anlattık. İnanılmaz çok değerli işler çıkacağını şimdiden görüyorum. Kent kulüp ilişkisi açısından bu şehrin bence sanal büyütülmeye dönük bir takım kavramlar üretmeye ihtiyacı yok, zaten mevcut çok değerli kulüpleri var.
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