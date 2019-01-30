Ekrem İmamoğlu’ndan Binali Yıldırım’ın istifasına ilişkin açıklama

31 Mart Yerel Seçim çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’ bugünkü ilk adresi Başakşehir oldu. Sabahın erken saatlerinden itibaren ziyaretlerine başlayan İmamoğlu, İstanbul ve Türkiye’nin en büyük sanayi alanlarından biri olarak kabul edilen ilçedeki sanayi merkezlerini gezdi. İmamoğlu, burada bölgenin yönetici ve çalışanlarıyla sohbet etti.

Binali Yıldırım</a>’ın istifasına ilişkin açıklama" src="http://www.internethaber.com/video-embed/1937993?ap=1" scrolling="no" frameborder="0" marginheight="0" marginwidth="0"> CHP’li başkan adayı İmamoğlu’ndan sürpriz karşılama

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, gündüz vardiyasına başlayacak olan işçileri saat 07.00 sıralarında İkitelli Metro Sanayi Durağında karşıladı. Her gün binlerce kişinin kullandığı durak içerisinde İmamoğlu’nu gören sanayi çalışanları, sürpriz ziyaret karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. Metro çıkışında karşılarında İmamoğlu’nu gören bazı vatandaşlar sıkıntılarını, bazı vatandaşlar ise desteğini dile getirdi.

CHP’li İmamoğlu’ndan Binali Yıldırım’ın istifasına ilişkin açıklama

İmamoğlu, TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım’ın istifasına ilişkin sorularını yanıtladı. Doğru kararın verildiğini söyleyen İmamoğlu, “İstifa edeceğini açıkladı. Doğru yolu buldu. Anayasa maddesi netti zaten. 18 Şubat gibi tarih belirledi. ‘Yüksek Seçim Kuruluna dilekçe verildiği gün istifamı vereceğim’ dedi. Bence şimdiden vermesi lazım. Çünkü doğru olanda o, aksi takdirde siyasi faaliyette bulunamaz diye bir madde var. Sayın Yıldırım’ın açıklamalarında bu süreci sosyal faaliyet olarak kabul etmişti. Neyse ki en azından doğru olduğunu anladı” dedi.



