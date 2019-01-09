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Ekrem İmamoğlu'ndan AK Parti standına ziyaret

Ekrem İmamoğlu'ndan AK Parti standına ziyaret

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Bağcılar'da esnaf ziyaretinde bulundu. Esnafla sohbet eden İmamoğlu, Bağcılar Meydanı'na kurulan Ak Parti seçim standını da ziyaret etti.

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Eklenme Tarihi: 09-01-2019 17:23 - Güncelleme: 09-01-2019 17:23

Ekrem İmamoğlu, Muharrem İnce ile görüştükten sonra Bağcılar'a geçti. İmamoğlu burada Bağcılar Şoförler Odası'nı ziyaret etti. Daha sonra sokağa çıkan İmamoğlu, esnaf ziyaretinde bulundu. Vatandaşlarla sohbet eden İmamoğlu, Bağcılar Meydanı'nda Ak Parti standını ziyaret etti. Burada bulunanlarla selamlaşan İmamoğlu, ikram edilen çayı içti.

"SAYIN CUMHURBAŞKANINA YANLIŞ BİLGİ VERİLMİŞ"
Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Beylikdüzü'nde bulunan Kıbrıs Anıtı hakkında söylediklerine cevap verdi. İmamoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanlış bilgilendirildiğini belirterek, "Çok net burada bir eser vardır. Belki de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dahil olmak üzere Kıbrıs'ı ve Kıbrıs'taki mücadeleyi ve de rahmetli Rauf Denktaş'ı, 1974'teki harekatı, rahmetli Ecevit'in, Erbakan'ın katkılarını anlatan olağanüstü 700 metrekarelik bir anıttan bahsediyoruz. Bu anıtta Denktaş ailesinin Kıbrıs'taki gaziler derneğinin bir arada oturup, karar verdiği bir eser.

Bir sanat eseri vücut bulmuştur. Burada da bahsedilen heykel değildir. 1960'ta Türkiye'nin Kıbrıs'a girme hakkını elde ettiği sözleşme anının resmedilmiştir. Rölyef biçiminde resmedilmiştir. O rölyefte Makaryos'un kaygılı bir duruşu, güçlü bir Rauf Denktaş duruşu resmedilmiştir. Rahmetli doktor Fazıl Küçük'ün imza anı resmedilmiştir. Bir rölyefi heykel diye tanımlarsanız gerçekten yanlış yaparsınız. Denktaş ailesini, Kıbrıs mücadelesini verenleri üzersiniz. Ben sanıyorum sayın cumhurbaşkanına yanlış bilgi verilmiş.

Ben İstanbul'un en güzel parkı olan yaşam vadisine kendilerini davet edeceğim. Eğer gelirlerse o anıtı da görmelerini isteyeceğim. Ben yarın ki ziyarette cumhurbaşkanını bilgilendireceğim. Gördüğünde o da hiç bir şey olmadığını anlayacaktır. Yanlış bir bilgi kendisine ulaşmıştır. Ben Türkiye'deki ilk Kıbrıs anıtını yapmış belediye başkanıyım. Lütfen saygı duysunlar" dedi.

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Kaynak : DHA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR13 YORUM

  • Kuzguncuklu 09 Ocak 2019 18:40 Bu da Trabzonlu!...yazık!........... İstanbul'da İstanbul'lu kalmadı!... Son İstanbul'lu Belediye Başkanı Ahmet İsvan - (14 Aralık 1973 - 11 Aralık 1977): 4 yıl!......

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Ekrem İmamoğlu
EKREM İMAMOĞLU KİMDİR?

Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu kimdir aslen nerelidir? Ekrem İmamoğlu eşi Dilek İmamoğlu ile 3 çocuğu hakkında merak edilenler:Ekrem İmamoğlu aslen Trabzonlu... 1970 yılında Akçabat'a bağlı Cevizli köyünd

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