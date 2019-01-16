Ekrem İmamoğlu'na oy istediği kadından gülümseten cevap!

Seçim çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun 'Maruze Keleş' adlı vatandaşla diyaloğu renkli anlara sahne oldu.

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, ilçe gezilerine Sultanbeyli ile devam etti. İmamoğlu'nun, Çarşamba pazarında karşılaştığı Maruze Keleş adlı vatandaşla yaşadağı ilginç bir diyalog ise dikkatlerden kaçmadı. Twitter

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CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun Sultanbeyli mesaisi Hasan Paşa Muhtarı Orhan Bahadır'ı ziyaretiyle başladı. Bahadır ile keyifli bir sohbet gerçekleştiren İmamoğlu, ''cesur yürek'' olarak nitelendirdiği muhtarlarla ilgili özel projeleri olduğunu vurguladı. İmamoğlu, Bahadır'ı, önümüzdeki Pazar günü gerçekleştirilecek ''muhtarlar toplantısı''na davet etti. Twitter

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İkinci durak olarak soluğu Sultanbeyli'de kurulan Çarşamba pazarında alan İmamoğlu, burada vatandaşların ve pazarcı esnafının yoğun ilgisiyle karşılaştı. İmamoğlu, pazar gezisinin en ilginç diyalogunu Maruze Keleş adlı bir vatandaşla yaşadı. Twitter

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