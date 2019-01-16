Ekrem İmamoğlu'na oy istediği kadından gülümseten cevap!

Seçim çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun 'Maruze Keleş' adlı vatandaşla diyaloğu renkli anlara sahne oldu.

Ekrem İmamoğlu'na oy istediği kadından gülümseten cevap!

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, ilçe gezilerine Sultanbeyli ile devam etti. İmamoğlu'nun, Çarşamba pazarında karşılaştığı Maruze Keleş adlı vatandaşla yaşadağı ilginç bir diyalog ise dikkatlerden kaçmadı.

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Ekrem İmamoğlu'na oy istediği kadından gülümseten cevap!

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun Sultanbeyli mesaisi Hasan Paşa Muhtarı Orhan Bahadır'ı ziyaretiyle başladı. Bahadır ile keyifli bir sohbet gerçekleştiren İmamoğlu, ''cesur yürek'' olarak nitelendirdiği muhtarlarla ilgili özel projeleri olduğunu vurguladı. İmamoğlu, Bahadır'ı, önümüzdeki Pazar günü gerçekleştirilecek ''muhtarlar toplantısı''na davet etti.

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Ekrem İmamoğlu'na oy istediği kadından gülümseten cevap!

İkinci durak olarak soluğu Sultanbeyli'de kurulan Çarşamba pazarında alan İmamoğlu, burada vatandaşların ve pazarcı esnafının yoğun ilgisiyle karşılaştı. İmamoğlu, pazar gezisinin en ilginç diyalogunu Maruze Keleş adlı bir vatandaşla yaşadı.

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Ekrem İmamoğlu'na oy istediği kadından gülümseten cevap!

Hayat pahalılığından yakınan Keleş, İmamoğlu'na nereli olduğunu sordu. ''Trabzon'' yanıtını alan Keleş, ''Ben de Gümüşhaneliyim'' yanıtını verdi. ''Ben senin köylülerine çok mal sattım diyen İmamoğlu ile Keleş arasında renkli diyaloglar yaşandı.

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