Ekrem İmamoğlu'na büyük darbe! Hadi Özışık açıkladı

CHP'de ortalık toz duman. CHP Parti Meclisi'nin açıkladığı aday listeleri ortalığı karıştırdı. Adaylar örgütte ve seçmende öfke ve hayal kırıklığına yol açtı. Teşkilatlarda toplu istifalar birbirini izliyor.
İnternethaber Yayın Grubu Başkanı Hadi Özışık, ana muhalefet partisindeki kaosu kendi Youtube kanalında yorumladı. Özışık, CHP'deki krizin CHP İstanbul Büyükşehir adayı Ekrem İmamoğlu'na yansıyacağını söyledi.
Ekrem İmamoğlu'nun yaklaşık iki aydır sahada dolaştığını ve halka dokunduğunu belirten Özışık, sözü CHP'de yaşanan kargaşaya getirerek şunları söyledi:
CHP Bayrampaşa teşkilatında toplu istifa
CHP Marmaris ilçe yönetimi topluca istifa etti
CHP, EKREM İMAMOĞLU'NUN KAZANMAMASI İÇİN HER ŞEYİ YAPIYOR
"İmamoğlu'nun bir şey yapmasına gerek yok. CHP'deki son gelişmelere baktığımızda CHP, Ekrem İmamoğlu'nun kazanmaması için her şeyi yapıyor. Bir partiyi yönetemeyen adaylarını belirlemeyeyen bir lider var ortada.
CHP'nin bu kargaşası karşısında kamuoya yansıyan bu kadar olay varken halk ne diyecek acaba? Bir partiyi yönetemeyen kişi Türkiye'yi nasıl yönetecek düşüncesi içinde olmaz mı?
Tayyip Erdoğan'a dünya lideri dediklerinde kızıyorsununuz. Ondan sonra partisinde disiplin bir şekilde olaylar gelişiyor kendi adaylarını belirliyor. Bir tek çatlak ses çıkmadığı zaman siz adama diktatör diyorsunuz. Hangisi doğru? Bana sakın demokrasiye uyuyoruz demeyin. Hakikaten halktan tokat yersiniz.
EKREM İMAMOĞLU'NA DARBE
Sarıgül'ün CHP'de aylarca oyalandığına dikkat çeken Özışık, bu olayın arkasında Kılıçdaroğlu'nun olduğunu belirten Özışık, konuşmasına şöyle devam etti:
"Mustafa Sarıgül'ün CHP'den aday olmaması demek ne demek biliyor musunuz? Ekrem İmamoğlu'na darbe vurulması demektir. Çünkü Sarıgül'ün alacağı yüksek oylar aynı zamanda büyükşehire yarayacaktı. Şimdi DSP'nin aday oldu orada sekteye uğrayacak. "
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