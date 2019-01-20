Ekrem İmamoğlu muhtarlara seslendi: Tarihi hep birlikte yazacağız

İstanbul'daki 961 muhtarla bir araya gelen CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart'ın ''tarihi bir an'' olduğunu vurgulayarak ''Bu tarihi hep birlikte yazacağız'' dedi.

Ekrem İmamoğlu muhtarlara seslendi: Tarihi hep birlikte yazacağız

Seçim çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, kentte görev yapan 961 muhtarla Şişli'deki Grand Cevahir Otel'de buluştu Muhtarlarla birlikte kahvaltı yapan İmamoğlu'na Şişli ve Sarıyer Belediye Başkanları Hayri İnönü ile Şükrü Genç de eşlik etti.

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Ekrem İmamoğlu muhtarlara seslendi: Tarihi hep birlikte yazacağız

İmamoğlu'nun masasında, temsilci sıfatıyla 2 kadın 2 de erkek muhtar yer aldı. Muhtarlara, Şirin Mine Kılıç'ın kaleme aldığı, İmamoğlu'nun hayatını konu alan, ''Benim Sevgili Başkanım'' adlı kitabı hediye edildi.

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Ekrem İmamoğlu muhtarlara seslendi: Tarihi hep birlikte yazacağız

Kahvaltı sonrasında muhtarlara seslenen İmamoğlu, ''Sizleri demokrasinin başlangıç noktası olarak görüyoruz. En özgün demokrasi öznesisiniz. Sizin koşullarınızı sağlıklı hale getirmek, demokrasinin güçlenmesi anlamına gelir. Demokrasiye olan katkılarınızdan dolayı size hürmetimiz çok. Emeğinize sağlık'' dedi.

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Ekrem İmamoğlu muhtarlara seslendi: Tarihi hep birlikte yazacağız

31 MART'A KADAR POLEMİK YOK: Geleceğe dair kararları muhtarlarla birlikte alacaklarını kaydeden İmamoğlu, ''Partizanlığın olmadığı, yerel duyguların ağır bastığı ortam yaratmalıyız. Ana gündemimiz çözüm olmalı. Son dönemde süreç, kutuplaşma ve partizanlaşma üzerinden yürütülüyor. Bundan uzak kalıp, dünyanın en önemli ve güzel şehrini oluşturacağız. İstanbul, tarihi barındırdığı zenginliklerle kadim bir şehirdir. 'Kente ihanet' cümlesini kullanacak kadar kötü bir durum var demektir'' diye konuştu.

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