Ekrem İmamoğlu kentsel dönüşüm dernek üyelerinin sorunlarını dinledi

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, bugün Gaziosmanpaşa'da seçim çalışmalarında bulundu. İmamoğlu akşam saatlerinde Sanko Sanayi Sitesin'de esnaf ziyaretlerinde bulundu.

İmamoğlu, daha sonra ise Mevlana Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm derneklerini ziyaret etti. Burada dernek üyelerinin kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yaşadıkları sorunları dinledi.

"BÜYÜK MASALAR OLUŞTURARAK BİZ BU SORUNU ÇÖZERİZ"

CHP'li Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, “Bu anlamda büyük masalar oluşturarak biz bu sorunu çözeriz. Yani kimse şunu düşünmeyecek; 'Bana piyango çıktı, bir dairemin yerine 5 daire alacağım.' Böyle bir şey yok. Bu şehrin ona ne gücü var, ne de böyle bir beklenti olabilir. Bir dönem bunlar bile bekletildi, yani insanlara büyük işler vaat edildi, sonra hayal kırıklıkları yaşandı. Sonra adam bırakın vaatleri bir evini almanın peşine düştü. Bunlar yaşandı, biz bunları biliyoruz. Kimse kimseyi aldatmasın. Bu şehrin taşı toprağı altın ama taşı toprağı altın olması için bu şehrin güzel olması gerekiyor. Bu şehir çirkinleşirse inanın taşı toprağı altın falan olmaz. Şu anda çirkinlik oluşturuyoruz. Mevcut kentsel dönüşüm kavramları üzerinden bazen geri dönüşü mümkün olmayan çirkinlikler oluşturuyoruz" dedi.

"BU İŞİN SİYASETİ OLUR MU?"

İmamoğlu, “Kentsel dönüşüm veya bunun benzeri hayati malzeme taşıyan unsurların tamamı siyasete döküldü. Bu işin siyaseti olur mu? Belediye başkanı bütün siyasi partileri yanına alacak ve diyecek ki, 'bu iş hayat memat meselesi, a partisi, b partisi, c partisi sende bunun ortağı ol, hepimiz ortak olalım.' Netice de Ahmet Efendi'nin evinin tapusunu vereceğiz, bu hizmetin siyaseti olur mu, İnsanın dünyadaki mekanının tapusunu da vereceğiz, bu hizmetin siyaseti olur mu?ö diye konuştu.

İmamoğlu, “İki göz, iki oda bir salon evinin tapu sorunu olan insanların aileleriyle, komşularıyla arası bozuldu. Kentsel dönüşüm hikayesi ne yazık ki, şu anda kötü sonla devam ediyor. Biz bu işi çözeriz, diyalogla çözeriz, ortak akıl ve masa ile çözeriz. Bu işin en başında muhataplarını örgütlenmeleriyle beraber sürecin içine katarız" şeklinde konuştu.