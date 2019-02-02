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Ekrem İmamoğlu iddia etti Selçuk Bayraktar'dan dikkat çeken paylaşım

Ekrem İmamoğlu iddia etti Selçuk Bayraktar'dan dikkat çeken paylaşım

CHP’nin İstanbul Belediye Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu İBB'nin Selçuk Bayraktar'ın başkanlığını yaptığı Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'na para yardımı yaptığını iddia etti. T3 Vakfı’ndan yalanlama geldi. T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'ın sosyal medya paylaşımı ise dikkat çekti.

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Eklenme Tarihi: 02-02-2019 11:15 - Güncelleme: 02-02-2019 11:15

CHP’nin İstanbul Belediye Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin vakıf, dernek, okul, okul spor salonlarına yaptığı 847 milyon 592 bin civarında destek verdiğini öne sürdü.

Aktarılan paranın, belediyenin toplam gelirinin yüzde 8'ini oluşturduğunu savundu. Adı geçen vakıflar arasında yer alan, Mütevelli Heyeti Başkanlığını Selçuk Bayraktar'ın yaptığı Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'ndan yalanlama geldi.

VAKIF İMAMOĞLU'NA DAVA AÇACAK
Yazılı açıklamada, "Vakfımızın gelirlerinin tamamı kurucu ve yönetim kurulu üyelerimizin bağışlarından oluşmaktadır" denildi. İBB tarafından vakfa para aktarıldığı iddialarının tümüyle asılsız olduğu vurgulandı. Açıklamada, "İftira ve karalamalara karşı hukuk yoluyla mücadele edeceğiz" ifadeleri yer aldı.

BAYRAKTAR'IN PAYLAŞIMI
T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'ın sosyal medya paylaşımı ise dikkat çekti. Bayraktar, Türkiye'nin ilk milli Heli İHA’sı Malazgirt'in fotoğraflarını paylaştı,,

"Eğitimini Şırnak'ta acilen tamamladıktan sonra operasyonlarda çatışmalara girdi. Sonrasında bir kaza geçirdi. Kaza bahanesiyle uçuşu yasaklandı. Proje birilerinin maşası olan bürokratlarca öldürüldü." ifadelerini kullandı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • semantik 02 Şubat 2019 12:20 ÇİN malı İhaları Yerli diye yedirin millete.

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