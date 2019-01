Ekrem İmamoğlu hurdacı vatandaşla İngilizce konuştu!

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, güne 2'nci sınıf öğrencisi kızı Beren ve 8'nci sınıfa giden oğlu Semih'in karne heyecanlarına ortak olarak başladı. Çocuklarıyla vedalaşan İmamoğlu, rotasını Kağıthane'ye çevirdi. Sanayi Mahallesi'nde tura çıkan İmamoğlu ile hurdacı Metin Tekin (56) arasında yaşanan İngilizce diyalog, çevredekilere neşeli anlar yaşattı.

"İngiltere'de hurdacılık yaptım"

30 yıldır hurdacılık yaptığını ve Niğde Aksaraylı olduğunu söyleyen Tekin, İmamoğlu ile yaşadığı sorunları paylaştı. İngiltere'de de bir süre bu işi yaptığını belirten Tekin, ''İngilizce de biliyorum'' dedi. Bunun üzerine İmamoğlu, ''Konuş bakalım'' diyerek Tekin'e, ''Where are you from (Nerelisin)?'' sorusunu yöneltti. ''I am from Kapadokya (Kapadokyalıyım)'. Tekin, ''I win little money, enough (Az para kazanıyorum, yeterli)'' yanıtını veren Tekin'e, İmamoğlu'nun karşılığı, ''Bence sen İngilizce kursu ver'' oldu.

Trafikte beklettiği sürücülerden özür diledi!

Cuma namazı için Sanayi Mahallesi Merkez Camii'ne yönelen İmamoğlu'na vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Bu sırada yolun tıkandığını ve trafik oluştuğunu gören İmamoğlu, bekleyen sürücülerden özür diledi.