  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Ekrem İmamoğlu hurdacı vatandaşla İngilizce konuştu!

Ekrem İmamoğlu hurdacı vatandaşla İngilizce konuştu!

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun Kağıthane turunda karşılaştığı ve derdini dinlediği hurdacı Metin Tekin, ''Ben İngilizce de biliyorum'' deyince renkli anlar yaşandı.

PAYLAŞ tw fb
Eklenme Tarihi: 18-01-2019 14:58 - Güncelleme: 18-01-2019 14:58

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, güne 2'nci sınıf öğrencisi kızı Beren ve 8'nci sınıfa giden oğlu Semih'in karne heyecanlarına ortak olarak başladı. Çocuklarıyla vedalaşan İmamoğlu, rotasını Kağıthane'ye çevirdi. Sanayi Mahallesi'nde tura çıkan İmamoğlu ile hurdacı Metin Tekin (56) arasında yaşanan İngilizce diyalog, çevredekilere neşeli anlar yaşattı.

"İngiltere'de hurdacılık yaptım"
30 yıldır hurdacılık yaptığını ve Niğde Aksaraylı olduğunu söyleyen Tekin, İmamoğlu ile yaşadığı sorunları paylaştı. İngiltere'de de bir süre bu işi yaptığını belirten Tekin, ''İngilizce de biliyorum'' dedi. Bunun üzerine İmamoğlu, ''Konuş bakalım'' diyerek Tekin'e, ''Where are you from (Nerelisin)?'' sorusunu yöneltti. ''I am from Kapadokya (Kapadokyalıyım)'. Tekin, ''I win little money, enough (Az para kazanıyorum, yeterli)'' yanıtını veren Tekin'e, İmamoğlu'nun karşılığı, ''Bence sen İngilizce kursu ver'' oldu.

Trafikte beklettiği sürücülerden özür diledi!
Cuma namazı için Sanayi Mahallesi Merkez Camii'ne yönelen İmamoğlu'na vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Bu sırada yolun tıkandığını ve trafik oluştuğunu gören İmamoğlu, bekleyen sürücülerden özür diledi.

PAYLAŞ tw fb

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Ekrem İmamoğlu hurdacı vatandaşla İngilizce konuştu! haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • vatnn 18 Ocak 2019 15:39 devlet memuru binali yıldırımdan iyidir adamda heyecan var zorla olmaz bu işler

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
KİMDİR ?
Ekrem İmamoğlu
EKREM İMAMOĞLU KİMDİR?

Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu kimdir aslen nerelidir? Ekrem İmamoğlu eşi Dilek İmamoğlu ile 3 çocuğu hakkında merak edilenler:Ekrem İmamoğlu aslen Trabzonlu... 1970 yılında Akçabat'a bağlı Cevizli köyünd

DEVAMI »
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro