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Ekrem İmamoğlu 'HDP'den nasıl oy alacaksınız?' sorusuna yanıt verdi

Ekrem İmamoğlu 'HDP'den nasıl oy alacaksınız?' sorusuna yanıt verdi

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'na aday gösterilen Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "HDP seçmeninin de oyuna talibim" dedi.

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Eklenme Tarihi: 25-01-2019 14:17 - Güncelleme: 25-01-2019 14:17

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu Çalar Saat isimli programa konuk oldu.

Halkın en önemli sıkıntılarının başında ekonomik zorluklar ve işsizliğin yer aldığını belirten İmamoğlu, "Pazarlarda bunu derinden hissediyorsunuz. İstanbul ekonomiyi yoksulluğu bu kadar hissediyorsa, Türkiye'yi Allah korusun" ifadelerini kullandı. 

'BU MİLLET KİMLİK ÜZERİNDEN SİYASET YAPILMASINDAN USANDI'
İmamoğlu, "HDP'den nasıl oy alacaksınız?" şeklindeki soruya "Biz İstanbulluyuz. Kürt vatandaşlarımızın en fazla yaşadığı kent İstanbul. İstanbulluyuz ayrım yapmayız. Ekmeğimiz, çayımız aynı. Kimlik üzerinden siyaset yapılmasından bu millet usandı" yanıtını verdi.

'YILDIRIM 1 NİSAN'DA SEVDİĞİ MESLEĞE GERİ DÖNECEK'
İmamoğlu, yerel seçimlerdeki rakibi Binali Yıldırım'ın Meclis Başkanlığı'nı bırakmaması hakkında ise şu yorumu yaptı:

"Ben yerinde olsam Meclis Başkanlığı görevinden istifa ederdim. Bir anayasa maddesi var. Ancak benim şahsi gündemim değil. Bu kadar tartışmak da hoş değil. Ancak 1 Nisan'da sevdiği mesleğe geri dönecek. Biz kazanacağız."

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Kaynak : DHA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • misafir 25 Ocak 2019 14:28 evet hdpkk nın oyu sana yeter hatta şimdiden,kulüpte yerin hazır::))) kaybedenler kulübü..

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Ekrem İmamoğlu
EKREM İMAMOĞLU KİMDİR?

Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu kimdir aslen nerelidir? Ekrem İmamoğlu eşi Dilek İmamoğlu ile 3 çocuğu hakkında merak edilenler:Ekrem İmamoğlu aslen Trabzonlu... 1970 yılında Akçabat'a bağlı Cevizli köyünd

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