Ekrem İmamoğlu Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u ziyaret etti

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Galatasaray'dan sonra Fenerbahçe'yi de ziyaret ederek Ali Koç ile bir araya geldi.

CHP'nin 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için İstanbul Büyükşehir belediye başkan adayı olan Ekrem İmamoğlu, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e bir ziyaret gerçekleştirmişti. İmamoğlu, bugün ise Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile görüştü. Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nda bir araya gelen ikili, keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. İmamoğlu, Koç'a Atatürk takvimi, özel baskı Nutuk, ''Karikatürlerle Atatürk'' ve ''Sivas'ın 108 Günü'' kitaplarını hediye etti. Twitter

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Görüşme sonrası kısa bir konuşma yapan İmamoğlu, İstanbul'un en büyük 3 markasının Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş olduğunu belirterek "Hazır böyle değerler varken İBB çok da anlamlı münasebetler kuramadı kulüplerimizle. Büyük camia tarihine ulaşan Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş gibi unsurlarla daha yoğun ilgilenmeliyiz. Suni ortamlarda büyütülen ve farklı yere konumlanan kavramlar çok tutarlı ve kalıcı olamıyor'' ifadelerine yer verdi. Twitter

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İmamoğlu ayrıca 3 büyük takımın sorunlarıyla ilgilenilmesi gerektiğini belirterek, ''Büyük camia tarihine ulaşan Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş gibi unsurlarla daha yoğun ilgilenmeliyiz. Suni ortamlarda büyütülen ve farklı yere konumlanan kavramlar çok tutarlı ve kalıcı olamıyor.'' şeklinde konuştu. Twitter

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