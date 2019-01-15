Ekrem İmamoğlu çalışmalarına Bağcılar'da devam etti

CHP'nin 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için İstanbul Büyükşehir belediye başkan adayı olan Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmalarına Bağcılar'da devam etti. Sokakta gördüğü esnaf, emekli, işçi ve öğrenclilerle sohbet eden İmamoğlu, vatandaşların dertlerini dinledi ve onlara vaadlerini anlattı.

"BENİM AİLEMDE HER KESİM İNSAN VAR" Hayatta her koşulun kendisi için çok değerli olduğunu belirten CHP'nin adayı İmamoğlu, "Çünkü her tecrübe sizi hayata geniş bir perspektifle hazırlıyor. Benim ailemde her kesim insan var. Tümüyle bunların şu andaki davranışlarıma yön verdiğini düşünüyorum...