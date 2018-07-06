Ekranların en çok konuşulan 10 dizisi belli oldu! İşte o liste...

Televizyon ekranlarının en çok konuşulan dizileri belli oldu. Birbirinden heyecanlı sezon finallerinin yanı sıra yaz dizileri de ayın en çok konuşulanları arasında yerini aldı. Ajans Press’in yaptığı medya incelemesine göre, yaz dizilerinin başlaması ve sezon finalleri izleyiciyle beraber medyanın da gündeminde yer aldı. İşte Haziran ayının en çok konuşulan 10 dizisi
1- YASAK ELMA: Haziran ayının en çok konuşulan yapımı ise Fox TV ekranlarında yayımlanan Yasak Elma dizisi oldu. Dizi 220 habere konu olarak Haziran ayında zirveye oturdu. Yasak Elma'nın zirvede yer almasında dizinin oyuncularından olan Talat Bulut'un adının taciz skandalına karışması etkili oldu
2- DİRİLİŞ ERTUĞRUL: TRT 1’de yayımlanan ve Mayıs ayın en çok konuşulan yapımı olan Diriliş Ertuğrul,Haziran’da 211 habere konu olarak listenin ikinci sırasında yer aldı.
3- ÇUKUR: Geçtiğimiz ay görkemli bir sezon finali yapan Show’un sevilen dizisi Çukur, hakkında çıkan 192 yazılı basın haberiyle ayın en çok konuşulan üçüncü yapımı olmayı başardı.
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