Ekranların en çok konuşulan 10 dizisi belli oldu! İşte o liste...

Haziran ayında en çok konuşulan diziler hangileri oldu? Adı taciz iddialarına karışan Talat Bulut'un rol aldığı 'Yasak Elma' dizisi zirvede yer alırken Diriliş Ertuğrul, Sen Anlat Karadeniz, Çukur gibi popüler diziler kaçıncı oldu. İşte en çok konuşulan diziler.

Ekranların en çok konuşulan 10 dizisi belli oldu! İşte o liste...

Televizyon ekranlarının en çok konuşulan dizileri belli oldu. Birbirinden heyecanlı sezon finallerinin yanı sıra yaz dizileri de ayın en çok konuşulanları arasında yerini aldı. Ajans Press’in yaptığı medya incelemesine göre, yaz dizilerinin başlaması ve sezon finalleri izleyiciyle beraber medyanın da gündeminde yer aldı. İşte Haziran ayının en çok konuşulan 10 dizisi

111
Ekranların en çok konuşulan 10 dizisi belli oldu! İşte o liste...

1- YASAK ELMA: Haziran ayının en çok konuşulan yapımı ise Fox TV ekranlarında yayımlanan Yasak Elma dizisi oldu. Dizi 220 habere konu olarak Haziran ayında zirveye oturdu. Yasak Elma'nın zirvede yer almasında dizinin oyuncularından olan Talat Bulut'un adının taciz skandalına karışması etkili oldu

211
Ekranların en çok konuşulan 10 dizisi belli oldu! İşte o liste...

2- DİRİLİŞ ERTUĞRUL: TRT 1’de yayımlanan ve Mayıs ayın en çok konuşulan yapımı olan Diriliş Ertuğrul,Haziran’da 211 habere konu olarak listenin ikinci sırasında yer aldı.

311
Ekranların en çok konuşulan 10 dizisi belli oldu! İşte o liste...

3- ÇUKUR: Geçtiğimiz ay görkemli bir sezon finali yapan Show’un sevilen dizisi Çukur, hakkında çıkan 192 yazılı basın haberiyle ayın en çok konuşulan üçüncü yapımı olmayı başardı.

411
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro