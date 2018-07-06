Ekranların en çok konuşulan 10 dizisi belli oldu! İşte o liste...

Televizyon ekranlarının en çok konuşulan dizileri belli oldu. Birbirinden heyecanlı sezon finallerinin yanı sıra yaz dizileri de ayın en çok konuşulanları arasında yerini aldı. Ajans Press’in yaptığı medya incelemesine göre, yaz dizilerinin başlaması ve sezon finalleri izleyiciyle beraber medyanın da gündeminde yer aldı. İşte Haziran ayının en çok konuşulan 10 dizisi