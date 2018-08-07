Ekranlarda olmayacak mı? Burak Özçivit'ten olay iddiaya yanıt

Burak Özçivit’in bir dönem Meryem Uzerli’nin yaşadığı ‘tükenmişlik sendromu’na yakalandığı ve bu nedenle psikiyatrik tedaviye başladığı konuşulmuştu. Oyuncunun “Ben bu hayatta istediğim her şeyi elde ettim. Canım kahve içmek istedi Paris’e gittim. Gezmek istedi, Ortadoğu'ya gittim ama artık hiçbir şeyden zevk alamıyorum” dediği iddia edilmişti.





