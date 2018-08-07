Ekranlarda olmayacak mı? Burak Özçivit'ten olay iddiaya yanıt

Ünlü oyuncu Burak Özçivit, tükenmişlik sendromuna yakalandığı ve psikiyatri tedavisi gördüğüyle ilgili iddiaları reddederek açıklama yaptı. Tükenmişlik sendromuna girdiği için yeni sezonda ekranlarda yer almayacağı iddia edilen Özçivit, konuya açıklık getirdi.

Ekranlarda olmayacak mı? Burak Özçivit'ten olay iddiaya yanıt

Burak Özçivit’in bir dönem Meryem Uzerli’nin yaşadığı ‘tükenmişlik sendromu’na yakalandığı ve bu nedenle psikiyatrik tedaviye başladığı konuşulmuştu. Oyuncunun “Ben bu hayatta istediğim her şeyi elde ettim. Canım kahve içmek istedi Paris’e gittim. Gezmek istedi, Ortadoğu'ya gittim ama artık hiçbir şeyden zevk alamıyorum” dediği iddia edilmişti.


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Ekranlarda olmayacak mı? Burak Özçivit'ten olay iddiaya yanıt

''YENİ SEZONA TAM MOTİVEYİM'': Sessizliğini koruyan Burak Özçivit, hakkındaki iddiaları reddederek açıklamalarda bulundu. Hakkındaki tükenmişlik sendromu yaşadığı iddialarının gerçek dışı olduğunu belirtip yeni sezonda ekrana gelecek rolüne motive olduğunu söyledi. akışıklı oyuncu, “Yeni sezona tam motiveyim. Bir sıkıntı yok. Ben Kara Sevda dizisinin ardından 2 sinema filmi çektim. Ardından reklam projesinde oynadım.” diye konuştu.

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Ekranlarda olmayacak mı? Burak Özçivit'ten olay iddiaya yanıt

Yapım şirketiyle önceden yaptığı anlaşmasının devam ettiğini ve gelen senaryoları okuduğunu söyleyen Burak Özçivit, yeni sezona bomba gibi girmek için uzun bir tatile bile çıkmadığını söyledi.

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Ekranlarda olmayacak mı? Burak Özçivit'ten olay iddiaya yanıt

Yeni sezonda çok konuşulacak bir proje ile ekranlara geleceğini söyleyen oyuncu, “Tüm zamanımı bu projenin detaylarıyla uğraşarak geçiriyorum.”

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