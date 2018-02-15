'Ekran görüntüsü alındı' bildirimi nasıl engellenir?

Ancak uzmanlar Hikayeler'de paylaşılan görsellerin kişilerin kendilerine ait olduğunu hatırlatıyor. Yani, ekran görüntülerini alıp yapacağınız her şeyden siz sorumlu oluyorsunuz. Instagram Hikayeler'de ekran görüntüsü alındığında karşı tarafa bildirim gitmemesi için ne yapmalı? Instagram, geçen hafta sunduğu güncellemeyle Hikayeler'de ekran görüntüsü alındığında kullanıcılara bildirim göndermeye başladı



