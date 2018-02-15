'Ekran görüntüsü alındı' bildirimi nasıl engellenir?

Instagram Hikayeler'de ekran görüntüsü alındığında karşı tarafa bildirim gitmemesi için ne yapmalı? Instagram, geçen hafta sunduğu güncellemeyle Hikayeler'de ekran görüntüsü alındığında kullanıcılara bildirim göndermeye başladı. Eğer hikayenizin ekran görüntüsünü kimin aldığını merak ediyorsanız, hikayenizin kimler tarafından görüntülendiğine de bakabilirsiniz. Zira bu kısımda hikayenin ekran görüntüsünü alan kullanıcıların yanında küçük bir yıldız işareti beliriyor.
Ekran görüntüsü aldığınızda bildirim gitmesini engellemenin iki yöntemi bulunuyor. Birincisi, cihazınızı uçak moduna getirdikten sonra ekran görüntüsü almak. İkincisi ise Story Reposter isimli uygulama. Instagram hikayelerini alıp telefonunuza kaydeden uygulama, bu sayede hiçbir ekran görüntüsü almadan fotoğrafları bilgisayarınıza indirmenizi sağlıyor.
Ancak uzmanlar Hikayeler'de paylaşılan görsellerin kişilerin kendilerine ait olduğunu hatırlatıyor. Yani, ekran görüntülerini alıp yapacağınız her şeyden siz sorumlu oluyorsunuz. Instagram Hikayeler'de ekran görüntüsü alındığında karşı tarafa bildirim gitmemesi için ne yapmalı? Instagram, geçen hafta sunduğu güncellemeyle Hikayeler'de ekran görüntüsü alındığında kullanıcılara bildirim göndermeye başladı
Ekran görüntüsü aldığınızda bildirim gitmesini engellemenin iki yöntemi bulunuyor. Birincisi, cihazınızı uçak moduna getirdikten sonra ekran görüntüsü almak. İkincisi ise Story Reposter isimli uygulama. Instagram hikayelerini alıp telefonunuza kaydeden uygulama, bu sayede hiçbir ekran görüntüsü almadan fotoğrafları bilgisayarınıza indirmenizi sağlıyor.
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