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EKPSS sınavı ne zaman sınav giriş belgesi sorgulama

EKPSS sınavı ne zaman sınav giriş belgesi sorgulama

2018 EKPSS sınavı bu sene de yapılacak. 2 bin 500 engelli memur adayı alımı için yapılacak EKPSS sınavı 22 Nisan'da yapılacak. Peki EKPSS sınav yerleri açıklandı mı, EKPSS sınav giriş belgesi alma sayfası erişime açıldı mı? Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sınav giriş belgelerinin en geç 7 iş günü içinde açıklanması bekleniyor. EKPSS 2018 sınav giriş bilgileri, yerleri ve sınav giriş belgesi haberimizde olacak.

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Eklenme Tarihi: 10-04-2018 10:30 - Güncelleme: 10-04-2018 10:40

2018 EKPSS sınav yerleri ne zaman açıklanacak, EKPSS 2018 sınav giriş belgesi ne zaman erişime açılacak? EKPSS sınavına artık sadece sayılı günler kaldı. Binlerce engelli memur adayının 2 bin 500'lük kadroya girmek için ter dökeceği  EKPSS sınavı 22 Nisan'da yapılacak. Peki ama EKPSS sınav giriş yerleri açıkladı mı, EKPSS sınav giirş belgeleri ne zaman açıklanacak? EKPSS sınav yerlerinin en geç 1 hafta içinde açıklanması bekleniyor.

2018 EKPSS NE ZAMAN: EKPSS ile devlet memurluğu hayali kuran engelli vatandaşlar, 2018'de yapılacak sınav için hazırlıklarına devam ediyor. EKPSS için başvurularını yapan ve sınav tarihini heyecanla bekleyen adaylar, EKPSS'nin yapılacağı tarihi merak ediyor. 06-21 Şubat 2018 tarihinde başvuruların alındığı EKPSS sınavı, 22 Nisan tarihinde tüm Türkiye'de 81 il genelinde uygulanacak. Başlama saatinin 10:15 olarak belirlendiği sınav tek oturum olarak yapılacak. Sınav sonuçları ise 17 Mayıs 2018 tarihinde adayların erişimine açılacak.

EKPSS'DE KAÇ SORU SORULACAK: 2018 EKPSS'de Genel Yetenek Testi ve Genel Kültür Testi olmak üzere 2 test uygulanacak. Adaylara Genel Yetenek Testi'nde Türkçe'den 15 soru, Matematik'ten de 15 soru sorulacak. Genel Kültür Testi'nde ise;

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (10 Soru)

Temel Yurttaşlık Bilgisi (6 Soru)

Türk Kültür ve Medeniyetleri (3 Soru)

Türkiye Coğrafyası (5 Soru)

Türkiye ve Dünya ile İlgili Genel, Kültürel ve Güncel Sosyoekonomik Konular (6 Soru) soru yöneltilecek.

EKPSS PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgili yazısı üzerine, Bakanlar Kurulunun kararıyla merkezi olarak yapılacak engelli kamu personel seçme sınavına, kuraya, yerleştirme işlemlerine, engelli memur istihdamının takip ve denetimine, istatistiki bilgilerin temini ve engelli memur istihdamı ile ilgili diğer hususlara ilişkin esas ve usulleri belirleyen "Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (EKPSS) ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

EKPSS GEÇERLİLİK SÜRESİ UZATILDI: Yönetmelikte yapılan düzenlemeyle kura yöntemiyle yerleşmek isteyen adayların kayıtları iki yılda bir alınacak. Ayrıca kura kaydı yaptıran adaylar, 4 yıl içerisinde yapılacak engelli memur alımlarına başvurabilecek. Düzenleme kapsamında EKPSS sonuçlarına ilişkin 2 yıl olan geçerlilik süresi de uzatıldı. Böylece EKPSS sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren 4 yıllık süre içerisinde yapılacak sınava kadar geçerli olacak.

Ayrıca, ortaöğretim, önlisans ve lisans mezunu engelli adayların memur kadrolarına yerleştirilmelerinde EKPSS'de alınan puanlar kullanılacak. Öte yandan 2016'da yapılan EKPSS sonuçları ile kura kayıtları yapıldığı tarihten itibaren 4 yıl geçerli olacak.

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