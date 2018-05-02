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EKPSS sınav sonuçları ne zaman-kura çekilişi tarihi

EKPSS sınav sonuçları ne zaman-kura çekilişi tarihi

EKPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak heyecanlı bekleyiş devam ediyor. EKPSS sonucu ve kura çekilişi ile engelli memur alacak kurumlar listesi yakın zamanda açıklanacak. EKPSS sonucunu öğrenenn engelli adaylar sonrasında memu kadrolarına girmek için ikinci aşama olan EKPSS kura çekilişi sonuçlarını bekleyecek.

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Eklenme Tarihi: 02-05-2018 13:40 - Güncelleme: 02-05-2018 13:40

EKPSS sonuçları ne zaman, EKPSS 2018 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Engelli memur adaylarının girdiği EKPSS sınav sonuçları için heyecanlı ve gergin bekleyiş sürüyor. EKPSS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından engelli memur adayları EKPSS kura sonuçlarından adının çıkmasını bekleyecek. ÖSYM internet sitesinde yer alan bilgilere göre 17 Mayıs 2018 tarihinde açıklanacak. Bu sonuçların öncesinde adaylar, 02-16 Mayıs tarihlerinde kura başvurularını gerçekleştirecek. Kura çekilişi ise 29-30 Mayıs tarihlerinde tamamlanacak.

EKPSS sonuçları, ÖSYM internet sitesinde yer alan bilgilere göre 17 Mayıs 2018 tarihinde açıklanacak. Bu sonuçların öncesinde adaylar, 02-16 Mayıs tarihlerinde kura başvurularını gerçekleştirecek. Kura çekilişi ise 29-30 Mayıs tarihlerinde tamamlanacak.

KURA İLE YERLEŞTİRMEDE TUTARSIZLIK TESPİT EDİLİRSE İPTAL EDİLECEK: Yerleştirme yapılırken sınava girilen öğrenim düzeyi, cinsiyet, mezun olunan alan/dal/bölüm/program ile kadrolar için aranan nitelikler arasındaki tutarlık kontrol edilecek bunlardan birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecektir.

Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle kadrolara yerleştirileceklerdir. Daha yüksek puanlı adaylar yerleştiği için birinci tercihine yerleşemeyen bir aday ikinci tercihine, ikinci tercihine yerleşemeyen aday üçüncü tercihine yerleştirilmeye çalışılacak, yerleştirme işlemi bu şekilde devam edecektir. Bir adayın son tercihine de daha yüksek puanlı adaylardan biri yerleştirildiği takdirde bu aday herhangi bir kadroya yerleşememiş olacaktır. Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.

İlköğretim/ortaokul/ilkokul düzeyinde kuraya başvuran adaylar arasından kura çekimi ile yerleştirme yapılırken;

Kadrolar için aranan öğrenim düzeyi, cinsiyet vb. nitelikler arasındaki tutarlık kontrol edilecek, bunlardan herhangi birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecektir.

657 sayılı Kanunun 36 nci maddesine göre 11 inci dereceli kadrolar için İlkokul mezunları kura ile yerleştirme tercihinde bulunamayacak, tercihte bulunsalar dahi bu tercihleri dikkate alınmayacaktır.

657 sayılı Kanunun 41 inci maddesine göre öncelik eğitim durumu itibariyle ilköğretim/ortaokul mezunlarına verilecektir. İlköğretim/ortaokul mezunu adaylardan kura ile çekilen aday, boş kadro bulunan tercihleri arasından en üst sıradakine yerleştirilecektir. Tercihleri arasında boş kadro bulunmayan aday yerleştirilemeyecektir. Kurada çekilen aday, işlemi gerçekleştirildikten sonra kura listesinden çıkarılacak ve kuraya kalan adaylar ile devam edilecektir.

Kura işlemi tercih edilen tüm kadrolara yerleştirme yapılıncaya kadar devam edecektir. İlköğretim/ortaokul mezunlarının kura ile yerleştirme işlemi sonrasında boş kalan kadrolara ilkokul mezunları aynı şekilde kura ile yerleştirilecektir.

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