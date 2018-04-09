EKPSS sınav giriş belgesi alma-ÖSYM sayfası

2018 EKPSS sınav yerleri ne zaman açıklanacak, EKPSS 2018 sınav giriş belgesi ne zaman erişime açılacak? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenecek Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (EKPSS) başvurular sona erdi. ÖSYM’nin resmi sayfasından yayımlanan duyuruda, “Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik” uyarınca Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) tarihleri ve klavuzu yayımlanmıştı.

Memur olmak isteyen engelli memur adaylarının beklediği açıklamayı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yaptı. Bakanlık, 2018 EKPSS sınav ve başvuru tarihleri hakkında bilgi verdi. Buna göre 2018 EKPSS'nin yapılacağı ve başvuruların alınacağı tarih belli oldu.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 2018 EKPSS sınav ve başvuru tarihleri hakkında resmi açıklama yapmıştı. Engelli memur alımı 2018 adaylarının merakla beklediği Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı EKPSS Başvuru tarihi ve sınav tarihi ilişkin ilk bilgi Bakanlıktan gelmişti. ÖSYM’nin sitesinde de yer alan bilgiye göre:

EKPSS Sınavı, 22 Nisan 2018 tarihinde gerçekleştirilecek. Açıklanan bilgilere göre; 2018 EKPSS Nisan ayında yapılacak.

Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı her sene Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılıyor. Devlet kurumlarında çalışmak isteyen engelli vatandaşların, bu sınava girmesi gerekiyor. Engellilerin beklediği haber Başbakan 3 Aralık engelliler gününde açıklamıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Engelli kardeşlerimizin atamasıyla ilgili çalışmalar yaptık, ilk etapta 2 bin 500 engellinin atamasını gerçekleştirdik. Şimdi mart ayında 2 bin 500, eylül ve ekim ayında da yine 2 bin 500 kardeşimizi atayacağız." demişti.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 2018 EKPSS sınav ve başvuru tarihleri hakkında resmi açıklama yaptı. Engelli memur alımı 2018 adaylarının merakla beklediği Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı EKPSS Başvuru tarihi ve sınav tarihi ilişkin ilk bilgi Bakanlıktan geldi.