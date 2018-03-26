EKPSS kura başvuruları 2018 -geç başvuru sayfası ÖSYM

2018 EKPSS geç başvuru ne zaman, 2018 EKPSS kura başvurusu ve kura sonuçları ne zaman?Her yıl kaldırılacak denilen EKPSS sınavı bu sene 22 Nisan'da yapılacak. EKPSS başvuruları için belirlenen tarih sona erdi ama EKPSS geç başvuru işlemi için son gün 29-30 Mart olacak. 2018 EKPSS Kura Başvuruları 2-16 Mayıs 2018 tarihleri arasında yapılacak olup kuraya geç başvuru tarihi 29-30 Mayıs 2018 olarak belirlendi.

2018 EKPSS GEÇ BAŞVURU TARİHİ: ÖSYM’nin sitesinde de yer alan bilgiye göre: EKPSS Sınavı, 22 Nisan 2018 tarihinde gerçekleştirilecek. Açıklanan bilgilere göre; 2018 EKPSS Nisan ayında yapılacak, Başvurular ise Şubat'ta başlayıp Mart ayında sona erdi. EKPSS için geç başvuru işlemleri ise 29-30 Mart arasında yapılacak.

Engelli insanların memur olmalarının ilk adımı olan EKPSS sınavının kaldırılacağı geçtiğimiz yıllardan bugüne kadar tartışılmış bir çok kez kaldırılacağı söylentileri yükselmişti. 2018 yılında da yapılacağı kesinleşen EKPSS sınavı tarihi ve başvuru tarihleri yayınlanan 2018 ÖSYM Takvimi ile birlikte belli oldu. Memur olmak isteyen engelli memur adaylarının beklediği açıklamayı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yaptı. Bakanlık, 2018 EKPSS sınav ve başvuru tarihleri hakkında bilgi verdi. Buna göre 2018 EKPSS'nin yapılacağı ve başvuruların alınacağı tarih belli oldu.

Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı her sene Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılıyor. Devlet kurumlarında çalışmak isteyen engelli vatandaşların, bu sınava girmesi gerekiyor. Engellilerin beklediği haber Başbakan 3 Aralık engelliler gününde açıklamıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Engelli kardeşlerimizin atamasıyla ilgili çalışmalar yaptık, ilk etapta 2 bin 500 engellinin atamasını gerçekleştirdik. Şimdi mart ayında 2 bin 500, eylül ve ekim ayında da yine 2 bin 500 kardeşimizi atayacağız." demişti.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 2018 EKPSS sınav ve başvuru tarihleri hakkında resmi açıklama yaptı. Engelli memur alımı 2018 adaylarının merakla beklediği Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı EKPSS Başvuru tarihi ve sınav tarihi ilişkin ilk bilgi Bakanlıktan geldi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenecek Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (EKPSS) başvurular sona erdi. ÖSYM’nin resmi sayfasından yayımlanan duyuruda, “Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik” uyarınca Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) tarihleri ve klavuzu yayımlanmıştı.

2018/1 EKPSS Tercihleri 8-16 Mart 2018 tarihleri arasında yapılacak. 2018/2 Tercih tarihleri daha sonra açıklanacaktır. 2018 EKPSS Başvuruları 6-21 Şubat 2018 tarihleri arasında yapılacak olup sınava geç başvuru tarihi 29-30 Mart 2018 olarak belirlendi. 22 Nisan 2018 tarihinde yapılacak EKPSS Sonuçları 17 Mayıs 2018 tarihinde açıklanacak.

2018 EKPSS Kura Başvuruları 2-16 Mayıs 2018 tarihleri arasında yapılacak olup kuraya geç başvuru tarihi 29-30 Mayıs 2018 olarak belirlendi.

EKPSS 2018 NE ZAMAN: EKPSS 2018 yılında 22 Nisan tarihinde yapılacak. Sınava girmek isteyen adaylar başvurularını 6 Şubat ve 21 Şubat tarihleri aralığında yapabilecekler. Sonuçlar ise 17 Mayıs'ta açıklanacak.

Kura için başvuru tarihi 2 Mayıs ve 16 Mayıs tarihleri aralığında olacak.