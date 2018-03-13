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EKPSS 2018 geç başvuru ekranı son gün ne zaman ÖSYM giriş

EKPSS 2018 geç başvuru ekranı son gün ne zaman ÖSYM giriş

Her yıl kaldırılacağı konuşulan Engelli Memur Alım Sınab EKPSS sınavı bu sene de yapılacak. ÖSYM sınav takvinine göre 22 Nisan'da yapılacak olan EKPSS sınavı geç başvurular 14 Mart'ta sona erecek. 2018 EKPSS Kura Başvuruları 2-16 Mayıs 2018 tarihleri arasında yapılacak, kuraya geç başvuru tarihi 29-30 Mayıs 2018 olarak belirlendi. EKPSS sonuçları ise 17 Mayıs'ta açıklanacak.

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Eklenme Tarihi: 13-03-2018 14:00 - Güncelleme: 13-03-2018 14:00

Her yıl Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından kaldırılacağı konuşulan EKPSS  sınavı 2018 yılında bir kez daha yapılacak. EKPSS başvuruları için belirlenen süre doldu ama geç başvuru işlemleri başladı. EKPSS sınavı için geç başvuru yapacak engelli memur adaylarının dikkatine 2018 EKPSS geç başvuru sayfası 14 Mart'ta kapanacak. 22 Nisan'da yapılacak EKPSS sınav sonuçlaı ise 17 Mayıs'ta açıklanacak.

EKPSS HAKKINDA YENİ BİLGİ: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 2018 EKPSS sınav ve başvuru tarihleri hakkında resmi açıklama yaptı. Engelli memur alımı 2018 adaylarının merakla beklediği Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı EKPSS Başvuru tarihi ve sınav tarihi ilişkin ilk bilgi Bakanlıktan geldi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenecek Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (EKPSS) başvurular sona erdi. ÖSYM’nin resmi sayfasından yayımlanan duyuruda, “Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik” uyarınca Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) tarihleri ve klavuzu yayımlanmıştı.

2018 EKPSS NE ZAMAN: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 2018 EKPSS sınav ve başvuru tarihleri hakkında resmi açıklama yapmıştı. Engelli memur alımı 2018 adaylarının merakla beklediği Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı EKPSS Başvuru tarihi ve sınav tarihi ilişkin ilk bilgi Bakanlıktan gelmişti. ÖSYM’nin sitesinde de yer alan bilgiye göre: EKPSS Sınavı, 22 Nisan 2018 tarihinde gerçekleştirilecek. Açıklanan bilgilere göre; 2018 EKPSS Nisan ayında yapılacak, Başvurular ise Şubat'ta başlayıp Mart ayında sona erecek.

EKPSS SONUÇLARI NE ZAMAN: 2018/1 EKPSS Tercihleri 8-16 Mart 2018 tarihleri arasında yapılacak. 2018/2 Tercih tarihleri daha sonra açıklanacaktır. 2018 EKPSS Başvuruları 6-21 Şubat 2018 tarihleri arasında yapılacak olup sınava geç başvuru tarihi 13-14 Mart 2018 olarak belirlendi. 22 Nisan 2018 tarihinde yapılacak EKPSS Sonuçları 17 Mayıs 2018 tarihinde açıklanacak.

GEÇ BAŞVURU İÇİN SON GÜN: 2018 EKPSS Kura Başvuruları 2-16 Mayıs 2018 tarihleri arasında yapılacak olup kuraya geç başvuru tarihi 29-30 Mayıs 2018 olarak belirlendi.

EKPSS 2018 NE ZAMAN: EKPSS 2018 yılında 22 Nisan tarihinde yapılacak. Sınava girmek isteyen adaylar başvurularını 6 Şubat ve 21 Şubat tarihleri aralığında yapabilecekler. Sonuçlar ise 17 Mayıs'ta açıklanacak.

Kura için başvuru tarihi 2 Mayıs ve 16 Mayıs tarihleri aralığında olacak.

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