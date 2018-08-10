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Ekonomiyle ilgili önemli rakamlar! Cari açık belli oldu

Ekonomiyle ilgili önemli rakamlar! Cari açık belli oldu

Haziran 2018 cari açık rakamları belli oldu. Açıklanan rakamlara göre, cari işlemler açığı yıllık 57.39 milyar dolar oldu.

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Eklenme Tarihi: 10-08-2018 10:16 - Güncelleme: 10-08-2018 10:16

On iki aylık cari işlemler açığı Haziran’da 57.39 milyar dolar oldu. Merkez Bankası verilerine göre cari açık Haziran’da 2.97 milyar dolar oldu, Mayıs’ta 5.89 milyar dolar cari fazla verilmişti.

Merkez Bankası verilerine göre;

“Cari işlemler açığı, bir önceki yılın Haziran ayına göre 818 milyon dolar azalarak 2.97 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Bunun sonucunda, on iki aylık cari işlemler açığı 57.39 milyar dolar olmuştur.

“Bu ayda ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre 228 milyon dolar azalarak 4.39 milyar dolara, birincil gelir dengesi açığı 125 milyon dolar azalarak 1.00 milyar dolara gerilemiştir.

“Hizmetler dengesinden kaynaklanan net girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 712 milyon dolar artarak 2.39 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu gelişmede, seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirlerin 490 milyon dolar artarak 1.88 milyar dolara yükselmesi etkili olmuştur.

“Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 119 milyon dolar azalarak 951 milyon dolar olmuştur.

“Bir önceki yılın Haziran ayında 285 milyon dolar net giriş gösteren ikincil gelir dengesi kalemi, bu yılın aynı ayında da 38 milyon dolar net giriş kaydetmiştir.

“Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler, 951 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir.

“Portföy yatırımları 883 milyon dolar tutarında net çıkış kaydetmiştir.

“Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 76 milyon dolar net alış, devlet iç borçlanma senetleri piyasasında ise 262 milyon dolar net satış yaptığı görülmektedir.

“Yurtiçi yerleşiklerin yurtdışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar 335 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirmiştir.

“Diğer yatırımlarda 4.534 milyon dolar tutarında net çıkış olmuştur.

“Diğer yatırımlar altında, yurtiçi bankaların yurtdışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 1.80 milyar dolar net artış, yurtdışı bankaların yurtiçindeki mevduatları ise 408 milyon dolar net azalış kaydetmiştir.

“Yurtdışından sağlanan kredilerle ilgili olarak bankalar, Genel Hükümet ve diğer sektörler, sırasıyla 556 milyon dolar ve 141 milyon dolar ve 203 milyon dolar net geri ödeme yapmıştır.

“Resmi rezervlerde bu ayda 6.99 milyar dolar rezerv azalışı gözlenmiştir.”

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • ali 10 Ağustos 2018 10:46 ülkede sanki hiç sorun yokmuş gibi.israflar makam arabası saltanatlığı v.s. v.s batışa doğru tam gaz gidiyoruz.

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