Ekonomist Mert Yılmaz'ın rekor kıran dolar analizi : Sabah kalkınca golü yiyebiliriz

Ekonomist Mert Yılmaz'ın dolar kuru hakkında yaptığı analiz Youtube ve twitterda izlenme rekoru kırdı, özellikle dolar borcu olanlar ve dolarla iş yapanlar vahim sonuçlarla karşılaşabilir.

Nişantaşı Üniversitesi öğretim üyesi ekonomist Mert Yılmaz yaptığı 'dolar ve Donald Trump' analiziyle kendisinin bile çok şaşırdığı bir izlenme oranına ulaştı. Youtube ve twitterda en çok izlenenler arasına giren analizinde dolar borcu olanları uyaran Mert Yılmaz, "Bu Trumpla birlikte malesef alışmak zorundayız. Bu adam ABD başkanı olarak görevdeyken hiçbirimiz akşam rahat uyuyamayacağız" dedi. Mert Yılmaz'ın tahminine göre dolar konusunda çok kötü ve farklı senaryolarla karşı karşıya kalabiliriz. Twitter

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NoorCM Menkul Değerler Yurtiçi Piyasalar Satış Müdürü olan Mert Yılmaz, 140 binden fazla izlenen dolar analizinde özellikle dolar borcu olanları uyardı ve 'vahim sonuçlarla karşılaşabilirsiniz' dedi. İşte Mert Yılmaz'ın rekor kıran analizinde söyledikleri:

-Tahmin yapmanın çok zorlaşacağı bir yıl olacak 2019 yılı. Dün itibariyle bu tezimde ne kadar haklı olduğunu ama tezimin ne kadar yetersiz olduğunu hep beraber gördük. Yani atılan bir twitin fiyatlamalarda ne kadar farklı sonuçlar doğurabildiğini gördük. İçinde bulunduğumuz dünya koşullarında. Bu Trumpla birlikte malesef alışmak zorundayız. Twitter

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RAHAT UYKU YOK -Bu adam ABD başkanı olarak görevdeyken hiçbirimiz akşam rahat uyuyamayacağız. Bir anda attığı twitin siz sabah kalktığınızda çok farklı fiyatlaların oluşabildiğini görüyorsunuz. Dolar alıp satmak başka bir şey. Ama borcu olanlar, bu işin ticaretini yapanlar, döviz açık pozisyonu olanlar mutlaka kendinizi korumak ve hedge atmek zorundasınız. Bunu yapmazsanız günün birinde kalkığınızda çok farklı fiyatları görme şansına sahip olabilirsiniz malesef. Twitter

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