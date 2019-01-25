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Ekonominin zirvesi Davos'ta karamsar hava hakim

Ekonominin zirvesi Davos'ta karamsar hava hakim

İSVİÇRE'NİN Davos kentinde bu yıl 49’uncusu düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu’na (WEF), küresel ekonomide yavaşlama sebebiyle genel olarak karamsar bir hava hakim oldu.

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Eklenme Tarihi: 25-01-2019 10:31 - Güncelleme: 25-01-2019 10:31

Davos'ta düzenlenen ekonomi zirvesinde yüzler gülmüyor. Öngörülere göre, küresel ekonomi 2019 ve 2020 yıllarında yavaşlasa da büyümeye devam edecek ancak katılımcılar karamsarlık etkisi yaratan gelişmelerin devam edeceğini düşünüyorlar.

Uluslararası Para Fonu (IMF), Çin’de görülen ekonomik yavaşlama ve anlaşmasız bir Brexit ihtimalinin küresel ekonomiye verebileceği büyük zarara işaret ederek küresel büyüme öngörüsünü düşürdü.

Forumda küresel ekonomi konusundaki tek endişenin Çin’dei ekonomik yavaşlama ve anlaşmasız bir Brexit olmadığı belirtilirken, ticaret gerginliklerinin gerçek bir ticaret savaşına dönme ihtimali olduğu vurgulandı.

Almanya ekonomisinde görülen, ve ülkenin Fransa ve Birleşik Krallık’ın büyüme hızının altında kalmasına sebep olan, yavaşlamanın, ticaret gerginlikleri sebepli olduğu ve ihracata dayalı olan ülke ekonomisine zarar verdiğine işaret edildi.

IMF , küresel gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYH), bir önceki yılın yüzde 3.7’lik büyümesine göre azalarak, yüzde 3.5 büyüyeceği öngörüsünde bulundu.

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