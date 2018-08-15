Ekonomik darbenin aktörü gösterilen Bloomberg'e kötü haber

ABD'nin yaptırım kararları sonrası Türkiye'nin tepkisi gecikmedi. ABD'den ithal edilen ürünlere ek vergi getirildi, ayrıca piyasada ABD mallarına yönelik boykot listeleri yayınlanıyor. Birçok firma Fox TV, Google, Facebook, Twitter ve Instagram'dan reklamını kesti. ABD'ye karşı yürütülen kampanyada gözden kazan bir ayrıntıyı Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör bugünkü köşe yazısında duyurdu. ABD'nin haber sitesi Bloomberg'in Türkiye'ye karşı başlatılan ekonomik darbenin en önemli aktörlerinden birisi olduğunu savunan yazar, bu durumu kendisine misyon edindiği görüşünde. İşte Güngör'ün yazısının ilgili bölümü:

BANKACILIK SEKTÖRÜYLE İLGİLİ GERÇEK DIŞI HABER

"Ajans işi gücü bırakmış, gece-gündüz yalan, spekülatif ve algıya yönelik haberlerle Türkiye'de vatandaşları, dünyada da yatırımcıları etkilemeye uğraşıyor. Geçen hafta Türk bankacılık sektörüyle ilgili gerçek dışı haberini hatırlarsınız. Geçmişte de benzer dezenformasyonlarına şahit olduk. Hangi birini sayayım. Dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın iPhone çıkışını bile taraflı ve alaycı bir üslupla haberleştirince "Yok artık" dedim.

Düşünüyorum da boykot listesine Bloomberg alınabilir mi?

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Malum, Hazine Müsteşarlığı'ndan, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan Borsa İstanbul'a ve bankalara kadar piyasadaki tüm aktörler Bloomberg'in veri ekranını kullanıyor. Haberler onların terminallerinden geliyor. Öğrendiğime göre, önümüzdeki günlerde kurumlar Bloomberg üyeliklerini iptal edebilir. Emin olun, böyle bir durum olursa dezenformasyon sürecinin önü kesilir. Hülasa, spekülasyonu kurutmak istiyorsak kaynağından başlamak gerekir."

MASAK yalan haber yayanlarla ilgili inceleme başlattı

ABD medyasından pes dedirten 'Türkiye' yalan