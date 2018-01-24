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Ekonomide yeni düzenleme! Dev torba yasa geliyor

EKONOMİDE uzun zamandır tartışılan düzenlemeler için hazırlanan torba tasarının büyüklüğü şimdiden 80 maddeye ulaştı. Kısa süre içinde Meclis’e gönderilmesi planlanan tasarı önceki günkü Bakanlar Kurulu’nda görüşüldü. Kurumlar tasarıya eklenecek maddelerini, Bakanlar Kurulu’nda anlattılar.

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ

Tasarının temel noktasını, 2018 yılı için verilen istihdam teşvikleri oluşturuyor. Bu kapsamda asgari ücret için işverenlere aylık olarak verilecek olan 100 TL’lik destek, pakette yer alacak düzenlemelerden biri. Bunun dışında 18-25 yaş aralığındaki gençlerin, çalışmaya başladığında da yeşil pasaportlarını kullanmaya devam etmeleri, genç istihdamı söz konusu olduğunda aynı gün işe giriş bildirimi yapılabilmesi kolaylığının sağlanması da torba tasarıda yer alacak düzenlemeler arasında bulunuyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Aralık ayı sonunda yeni istihdam teşviklerini açıklamıştı. Prim ve vergi teşviklerinin 2018 yılında da sürmesi, esnaflara her ek istihdam için maaş, prim ve vergi desteği verilmesi gibi düzenlemeler yeni teşviklerden bazılarını oluşturmuştu. Açıklanan istihdam teşviklerinin, 2018 yılı başı itibariyle başlatılmasına dönük düzenlemelerin de tasarıda bulunması öngörülüyor.

  • Güncel 24 Ocak 2018 12:15
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