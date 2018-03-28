Ekonomide devrim gibi kararları Başbakan açıkladı

Başbakan Binali Yıldırım Beştepe'de düzenlenen yatırım ortamının iyileştirilmesi toplantısına katıldı. Başbakan burada ekonımiye yönelik alınan devrim niteliğinde kararları açıkladı.

Başbakan Binali Yıldırım yatırım ortamının iyileştirmesiyle ilgili alınan yeni kararları paylaştı. Yıldırım'ın konuşmasından satıbaşları:

Yatırım ortamının iyileştirmesi yasası yürürlüğe girdi, şimdi hazırlıkları devam eden 67 maddelik bir paket daha var; onu da yakın zamanda TBMM'ye sunacağız

Şirket kurmak için illerde ilçelerde ticaret sicil müdürlüklerine gidilecek. 2250 liraya kuruluyordu şirketler şimdi 650 liraya kurulacak.Noterler üzülecek biraz ama üzülmesinler onlara yapacak iş her zaman var.

HER TÜRLÜ İŞ E DEVLET ÜZERİNDEN YAPILACAK: Bürokrasi tuş oluyor. Tuşa basacaksınız işinizi yapacaksınız. Vatandaş ile devlet arasında her türlü iş e-devlet üzerinden yapılacak.

Şirket tasfiye yerine ticari hayatını sürdürmeyi esas alan bir anlayışla alacaklı haklarının da korunmasıyla yeni bir statüye geçsin istedik.

Öldürmek değil yaşatmak esas olmalı.

ŞİRKET BATIK HALE GELMEDEN ANLAŞMA İMKANI SAĞLANACAK

Şirketin batık hale gelmeden sıkıntı ortaya çıkar çıkmaz kurtarma anlaşmasına girebilmesine imkan sağlıyoruz. Geçtiğimiz yıl bir iflas erteleme hakkı getirdik. Gördük ki bunu bir düzen kuruldu, avukat/işveren hiç iflas erteleme durumu olmayanlar bunu kötüye kullanmaya başladı. Bunu kaldırdık bunun yerine şirketin kurtarılması ile ilgili bir mekanizma geliştirdik. Kötü niyetlerin de tedbirini alacak bir uygulamayı getirmek daha da önemlisi şirketin batık hale gelmeden, sıkıntı ortaya çıkar çıkmaz kurtarma anlaşmasına girebilmesine imkan getiriyoruz. Şayet şirket kurtarılamamışsa mallarının bir bütün halinde satılarak ekonomik değerinin de korunmasını hedefliyoruz.

YAPI KULLANMA VE ELEKTRİK BELGELERİNDE KOLAYLIK

Benzer bir kolaylık da iskanda... Yapı kullanma belgesi ve elektrik bağlanması işleminde de yapıyoruz. İçişleri Bakanlığımız ile yürütülecek çalışma sonunda hazırlanılan bir ortak platform olacak. Böylece, artık bu her yerde iş yapma, koşuşturma dönemi son alacak. Birkaç ay içerisinde bu ortak platformu İçişleri Bakanlığımız hazırlamış olacak.

18 EVRAK YERİNE 6 EVRAK

Bu düzenlemeyle ekonominin lokomotif sektörü olan inşaat sektörü rahatlamış olacak.İnşaat izni için 18 evrak gerekiyor. Bunu 6’ya indiriyoruz. Ruhsat formunda artık tek bir imza olacak.

ZAMAN VE KAYNAK İSRAFINA SON

İskan yani yapı kullanma belgesi ve elektrik bağlama işleminde bir kolaylık yapıyoruz. Bütün belediyeler, dijital ortamda buluşturarak zaman ve kaynak israfının önüne geçmiş oluyoruz. Artık her yere koşuşturma dönemi sona ermiş olacak.

4 KAT DAHA BÜYÜK YATIRIM YAPIYORUZ



Türkiye offline değil online olan bir ülke konumundadır. Bize bu imkanı sağlayan telekom şirketleri var. Gerekli altyapıyı gecikmeden yapıyorlar. Bu altyapı ile ilgili zorluklar yaşanıyordu bu reform çerçevesinde bu sorunu da çözmüş oluyoruz. Baz istasyonu kuruluyor, vatandaş "buraya kuramazsın" bir sürü bahane! Biz interneti kabul edeceksek bu istasyonları da hayatımızın bir parçası olacağını kabul etmemiz lazım. Bizim standartlarımız bu konuda Avrupanın müsaade ettiği oranların 4'te biri kadar. Dört kat daha büyük yatırım yapıyoruz.

BAZ İSYASYONUNDA ZORLUKLAR ORTADAN KALKIYOR



Biz interneti kabul edeceksek bu baz istasyonlarının da hayatımızın bir parçası olacağını kabul etmeliyiz. Bizim standartlarımız elektromanyetik dalga yayma açısından Avrupa’nın müsaade ettiği oranların dörtte biri düzeyinde. Vatandaşın sağlığı her şeyin önünde geliyor. Baz istasyonu iletim noktalarında zorluklar ortadan kalkıyor.

GÜMRÜKLERDE YENİ DÜZENLEMELER



Gümrük müşavirlerinin müşterilerinden aldıkları ücretlere bir sınır getiriyoruz. Bir sürü adlarla bir sürü paralar alınıyor. Bunların hepsine sınır getiriyoruz. Gümrüklerde tek pencere projesinin hayata geçirilmesi için dolaşım ve menşei belgelerinin elektronik ortama geçilmesi ile ilgili çalışmalar sürüyor. Tek pencere uygulaması başlamış. Haberiniz var mı? Gümrüklerde artık tek pencere var.

MESAİ BİTTİ DÖNEMİ KAPANIYOR

“Mesai bitti kapılar kapandı” dönemini bitiriyoruz. Paraysa para gerekiyorsa vereceğiz. Gümrüklerimiz 24 saat açık olmalı. Gecikmenin bedeli büyük oluyor. Taşınır rehin uygulamasını daha rasyonel hale getiriyoruz.

ELEKTRİKLİ ORTAMDA GÖRÜLEBİLECEK

Taşınır rehin uygulamasını daha önce çıkardık ve rasyonel hale getiriyoruz. KOBİ'lerimize bu finansman aracının da kullanılmasını sağlıyoruz. Menkul kıymetlerde, bunları da teminat olarak kullanabileceksiniz. Bankalardaki ipotek işlemlerini de tapu müdürlüğü ile elektronik ortamda yapılmasına imkan getiriyoruz.İmalat sanayi ile AR-GE, makine teçhizat alanlarına KDV imkanı getiriyoruz. Teşvikli olsun veya olmasın, bu imkanı herkese getirmiş oluyoruz.

YATIRIMCILARA ZAMAN TASARRUFU SAĞLIYORUZ

SGK ve muhtasar beyannameleri birleştiriliyor ve yatırımcılara zaman tasarrufu sağlıyoruz.

BU PAKETLERDE PARA YOK

İmalat sanayiinde Ar-Ge için kullanılacak ara. Gereç makine ve teçhizata KDV muafiyeti getiriyoruz. Daha büyük bir paket de yolda geliyor. “Bu paketlerde para yok para istiyoruz” diyebilirsiniz. Bunlar para için hazırlık.



KAPSAMLI EYLEM PLANI HAZIR, AÇIKLAYACAĞIZ



Bu yenilikleri birkaçı ile böyle. Daha büyük paket yolda geliyor. Bu paketlerde para yok para istiyoruz” diyebilirsiniz. Bunlar para için hazırlık…Değerli arkadaşlar özel sektörümüz ile işbirliği halinde hazırlanan bu düzenlemelerdeki ana amacımız yatırımcıların işini kolay etmek. Böylece ülkeyi yatırım yapılabilir cazip bir ülke haline getirmek. Önümüzdeki birkaç gün içerisinde 2018 yılını kapsayan ekonomi ile ilgili 2017'de yaptığımız gibi kapsamlı bir eylem planını hazırladık, kamuoyuyla paylaşacağız.

BİZ BU ANLAYIŞLA REFORMLARI GERÇEKLEŞTİRİYORUZ



Değerli arkadaşlar iş yapmak isteyen vatandaşımızın önünü kesen değil önünü açan bir anlayışla bu reformları gerçekleştiriyoruz. Türkiye'nin tarihinin en büyük ekonomik büyümesini gerçekleştirdiği bu dönemde, yatırım ortamının iyileştirilmesi için atılan adımlar mutlaka katkı sağladı. Bizim amacımız bu ülke için taş üstüne taş koyan herkesin başımızın üzerinde yeri var.

2018'DE ÖNÜNÜZÜ AÇACAĞIZ



Bu ülkede akıl teri, alın teri döken, vergi veren, Türkiye'nin büyümesine katkı sağlayan adı ne olursa olsun o bizim için yerli ve milli üreticimizdir. Ülkemize değer katması kaydı ile her türlü yatırımı sonuna kadar destekleyeceğiz. Ürkek olan sermayeyi ülkemize çekmek için daha fazla çaba göstermek ihtiyacı olduğunu biliyoruz. 2018 için konuşulan ileri geri lafları ortadan kaldıracağız. Önünüzü açacağız. Yatırıma devam.