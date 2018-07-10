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Ekonomi yönetimi komple değişti! İşte dümeni alan isimler

Ekonomi yönetimi komple değişti! İşte dümeni alan isimler

Yeni sistem öncesi yayımlanan son KHK ile ekonomi ile ilgili bakanlık sayısı 3'e indirildi. Ekonomi ile ilgili bakanlıklara Mustafa Varank, Berat Albayrak ve Ruhsar Pekcan getirildi.

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Eklenme Tarihi: 10-07-2018 09:44 - Güncelleme: 10-07-2018 09:44

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kabinesinin Hazine ve Maliye Bakanı, eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak oldu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Varank olurken, son olarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Ruhsar Pekcan Ticaret Bakanı olarak kabineye girdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına eski Karayolları Genel Müdürü Mehmet Cahit Turhan, Tarım ve Orman Bakanlığına ise Albaraka Türk Katılım Bankası, BİM AŞ ve Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ'de yönetim kurulu üyeliklerini sürdüren Bekir Pakdemirli getirildi.

Açıklanan kabine ile bu ekonominin koltuğuna Berat Albayrak getirilirken, uzun süredir ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcılığı görevini yürüten Mehmet Şimşek kabine dışı kaldı. Milletvekili adayı gösterilmeyen Maliye Bakanı Naci Ağbal da kabinede yer almadı. 24 Haziran seçimlerinde aday gösterilmeyen Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Faruk Özlü de kabinede yer almayan isimler arasında.

YENİ OLUŞTURULACAK KURUL VE OFİSLER
Öte yandan sistemde 9 kurul olacak. Bu kurullar politika önerileri yapacak, bilimden sağlık ve gıda politikalarına kadar stratejik ve uzun vadeli vizyonlar geliştirecek.

Kurullar arasında ekonomiye ilişkin, Ekonomi Politikaları Kurulu ile Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu yer alacak.

Yeni sistemde tüm bakanlıkları ilgilendiren konularda faaliyet yürütecek olan doğrudan cumhurbaşkanına bağlı 4 ofis kurulacak. Finans Ofisi, İnsan Kaynakları Ofisi, Dijital Dönüşüm Ofisi ve Yatırım Ofisi adlarını taşıyacak bu birimler, insan kaynağının etkin ve verimli kullanımı, dijital dönüşüm ve hizmet kalitesinin artırılması ile Türkiye'nin yatırım alanında cazibe merkezi haline getirilmesi ve yeni finansal enstrümanların geliştirilmesinde rol alacak.

Öte yandan oluşturulacak Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile bütçe planlaması ve yönetimi daha verimli hale getirilecek, bütçe performansı yakından izlenecek.

Mustafa Varank aslen nereli yeni Sanayi ve Teknoloji Bakanı kimdir?

Berat Albayrak nereli yeni Hazine ve Maliye Bakanı kimdir?

 

 

Ruhsar Pekcan aslen nereli yeni Ticaret Bakanı kimdir?

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR6 YORUM

  • Neyse 10 Temmuz 2018 10:20 Kesinlikle ak parti artık devre dışı....

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