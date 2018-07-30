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Ekonomi için kritik veri açıklandı

Ekonomi için kritik veri açıklandı

Ekonomik güven endeksi temmuz ayında bir önce önceki aya göre %2 oranında artarak 90,4 değerinden 92,2 değerine yükseldi.

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Eklenme Tarihi: 30-07-2018 10:18 - Güncelleme: 30-07-2018 10:18

Ekonomik güven endeksi temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 2 yükselerek 92.2 değerini aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin 'Ekonomik Güven Endeksi' raporunu açıkladı.

Şubat ayından bu yana art arda 5 aydır gerileme gösteren ekonomik güven endeksi, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 2 oranında artarak 90,4 değerinden 92,2 değerine yükseldi. Ekonomik güven endeksindeki yükseliş, tüketici, perakende ticaret, inşaat ve hizmet sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

Temmuz ayında tüketici güven endeksi 73,1 değerine, hizmet sektörü güven endeksi 91,9 değerine, perakende ticaret sektörü güven endeksi 97,3 değerine ve inşaat sektörü güven endeksi 77,1 değerine yükseldi. Temmuz ayında reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi ise 101,5 değerine geriledi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 30 Temmuz 2018 11:01 Saray “yeni” rejime göre yeniden yapılandırılıyor.........................otoriter rejimin sürekli doğuran naturası yüzündendir. Yasal çerçeve hep dar gelecektir.

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