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Ekonomi için kritik veri açıklandı

Ekonomi için kritik veri açıklandı

TÜİK Dış Ticaret istatistiklerini yayımladı. Buna göre 2018 Mart ayında dış ticaret açığında yüzde %28,8 artış yaşanırken, ihracat %7,7, ithalat %12,7 arttı.

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Eklenme Tarihi: 30-04-2018 10:11 - Güncelleme: 30-04-2018 10:11

Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2018 yılı Mart ayında, 2017 yılının aynı ayına göre %7,7 artarak 15 milyar 587 milyon dolar, ithalat %12,7 artarak 21 milyar 442 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Dış ticaret açığı %28,8 arttı

Mart ayında dış ticaret açığı %28,8 artarak 5 milyar 855 milyon dolara yükseldi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı 2017 Mart ayında %76,1 iken, 2018 Mart ayında %72,7'ye geriledi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat %4 arttı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2018 Mart ayında bir önceki aya göre ihracat %4 arttı, ithalat %0,1 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2018 yılı Mart ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat %8,5, ithalat %16,1 arttı.

Avrupa Birliği’ne ihracat %18,2 arttı

Avrupa Birliği’ne (AB-28) yapılan ihracat, 2017 yılının aynı ayına göre %18,2 artarak 7 milyar 993 milyon dolar olarak gerçekleşti. AB’nin ihracattaki payı 2017 Mart ayında %46,7 iken, 2018 Mart ayında %51,3 oldu.

En fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu

Almanya'ya yapılan ihracat 2018 Mart ayında 1 milyar 511 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 45 milyon dolar ile İngiltere, 961 milyon dolar ile İtalya ve 738 milyon dolar ile Irak takip etti.

İthalatta ilk sırayı Rusya aldı

Rusya'dan yapılan ithalat, 2018 yılı Mart ayında 2 milyar 147 milyon dolar oldu. Bu ülkeyi sırasıyla 2 milyar 101 milyon dolar ile Almanya, 2 milyar 1 milyon dolar ile Çin ve 1 milyar 35 milyon dolar ile İngiltere izledi.

Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı %3,5 oldu

Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.3 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Mart ayında ISIC Rev.3’e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı %94,6’dır. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %3,5, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise %36,8’dir.

Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ithalatı içindeki payı %12,5 oldu

İmalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %81,7’dir. 2018 Mart ayında yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %12,5, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise %43,2’dir.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 30 Nisan 2018 10:37 BU HÜKÜMETLE EKONOMİ ASLA DÜZELMEYECEK ARTIK MİLLLETİN AKPDEN DERHAL KURTULMASI GEREKİR.YOKSA YUNANİSTAN GİBİ İFLAS EDECEĞİZ

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