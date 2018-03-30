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Ekonomi için kritik veri açıklandı

Ekonomi için kritik veri açıklandı

İhracat şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9 artarak 13 milyar 176 milyon dolar, ithalat ise yüzde 19,7 artarak 18 milyar 936 milyon dolar oldu.

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Eklenme Tarihi: 30-03-2018 10:11 - Güncelleme: 30-03-2018 10:11

2018 yılı şubat ayı ihracat ve ithalat rakamları açıklandı. Şubatta ihracat rakamları yüz güldürürken ithalattaki artış gözden kaçmadı. İhracat şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9 arttı ancak ithalatta yüzde 19,7 artış yaşandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat şubatta, 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 9 artarak 13 milyar 176 milyon dolar, ithalat yüzde 19,7 artarak 18 milyar 936 milyon dolar olarak gerçekleşti.

DIŞ TİCARET AÇIĞI YÜZDE 54,2 ARTTI
Şubatta dış ticaret açığı yüzde 54.2 artışla 5.7 milyar dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 69.6'ya düştü.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 30 Mart 2018 10:43 ben cebimdeki paraya market ve pazarda ki fiyata bakarım. beni dış ticaret ithalat ihracat ilgilendirmez. ihracatçı kazansın diye doların yükselmesini isteyen hainler var bu ülkede. milleti düşünen yok. ihracatçı süper zengin olsun vergi kaçırsın benim vergim peşin peşin %27 den kesilsin.

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