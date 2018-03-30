Ekonomi için kritik veri açıklandı

2018 yılı şubat ayı ihracat ve ithalat rakamları açıklandı. Şubatta ihracat rakamları yüz güldürürken ithalattaki artış gözden kaçmadı. İhracat şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9 arttı ancak ithalatta yüzde 19,7 artış yaşandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat şubatta, 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 9 artarak 13 milyar 176 milyon dolar, ithalat yüzde 19,7 artarak 18 milyar 936 milyon dolar olarak gerçekleşti.

DIŞ TİCARET AÇIĞI YÜZDE 54,2 ARTTI

Şubatta dış ticaret açığı yüzde 54.2 artışla 5.7 milyar dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 69.6'ya düştü.



