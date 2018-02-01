Ekonomi için kritik veri açıklandı

İhracat son 12 ayda ise yüzde 10.1 artışla 158 milyar dolara çıktı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi, Ocak ayı ihracat rakamlarını Sakarya'daki Toyota fabrikasında açıkladı. TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, ihracatın Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16.3 artarak 12.2 milyar dolara ulaştığını söyledi.

Büyükekşi, 1 yıldan fazla süredir her ay ihracatta artış açıkladıklarını belirterek, "Birkaç ay içinde yıllık bazda 160 milyar doları aşarız. Yıl sonunda ise 170 milyar doları çok rahat geçeceğimizi söyleyebilirim" dedi.