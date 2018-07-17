  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Ekonomi için kritik veri açıkladı! Sanayi üretimi arttı mı azaldı mı?.

Ekonomi için kritik veri açıkladı! Sanayi üretimi arttı mı azaldı mı?.

Ekonomik göstergeler için kritik veri açıklandı. Sanayi üretimi, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,4 arttı, bir önceki aya göre yüzde 1,6 azaldı...

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 17-07-2018 09:51 - Güncelleme: 17-07-2018 10:29

Sanayi üretimi, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,4 arttı, bir önceki aya göre yüzde 1,6 azaldı. Sanayi üretimi Mayıs'ta aylık yüzde 1,6 azaldı, yıllık yüzde 6.4 arttı... Beklenti aylık yüzde 0.9, yıllık yüzde 5.9 artıştı... Önceki ayın verisi aylık yüzde 0.9'dan yüzde 1'e, yıllık yüzde 6.2'den yüzde 6.3'e revize edildi...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı. Buna göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,4 arttı. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,6 azaldı. 

BEKLENTİLER NE YÖNDEYDİ?.. AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, mayısta arındırılmamış sanayi üretim endeksinin geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 5,2 artacağını öngörmüştü. Ekonomistler, söz konusu ayda takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin yıllık bazda yüzde 5,4 artacağını, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise aylık bazda 1,1 gerileyeceğini tahmin etmişti.

Ekonomistlerin arındırılmamış sanayi üretimi endeksine ilişkin beklentileri yüzde 3,9 ile yüzde 7,2 aralığında yer alıyordu. TÜİK verilerine göre, sanayi üretim endekslerinin takvim etkisinden arındırılmış yıllık değişim oranları şöyle:

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Ekonomi için kritik veri açıkladı! Sanayi üretimi arttı mı azaldı mı?. haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro