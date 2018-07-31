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Ekonomi için çok kritik rakamlar açıklandı!

Ekonomi için çok kritik rakamlar açıklandı!

TÜİK haziran ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı. Verilere göre haziranda dış ticaret açığı yüzde 9'un üzerinde azaldı.

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Eklenme Tarihi: 31-07-2018 10:06 - Güncelleme: 31-07-2018 10:06

Haziran ayında dış ticaret açığı %9,1 azalarak 5 milyar 497 milyon dolara geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2018 yılı Haziran ayında, 2017 yılının aynı ayına göre %1,3 azalarak 12 milyar 954 milyon dolar, ithalat %3,8 azalarak 18 milyar 451 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Dış ticaret açığı %9,1 azaldı
Haziran ayında dış ticaret açığı %9,1 azalarak 5 milyar 497 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2017 Haziran ayında %68,5 iken, 2018 Haziran ayında %70,2'ye yükseldi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat %2,1 azaldı
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2018 Haziran ayında bir önceki aya göre ihracat %2,1, ithalat %5,5 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2018 yılı Haziran ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat %0,8, ithalat %3,3 azaldı.

Avrupa Birliği’ne ihracat %6,4 arttı
Avrupa Birliği’ne (AB-28) yapılan ihracat, 2017 yılının aynı ayına göre %6,4 artarak 6 milyar 630 milyon dolar olarak gerçekleşti. AB’nin ihracattaki payı 2017 Haziran ayında %47,5 iken, 2018 Haziran ayında %51,2 oldu.

En fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu
Almanya'ya yapılan ihracat 2018 Haziran ayında 1 milyar 308 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 882 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 815 milyon dolar ile İtalya ve 627 milyon dolar ile ABD takip etti.

İthalatta ilk sırayı Çin aldı
Çin'den yapılan ithalat, 2018 yılı Haziran ayında 1 milyar 838 milyon dolar oldu. Bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 794 milyon dolar ile Rusya, 1 milyar 793 milyon dolar ile Almanya ve 1 milyar 149 milyon dolar ile ABD izledi.

Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı %3,2 oldu
Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.3 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Haziran ayında ISIC Rev.3’e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı %94,3’tür. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %3,2, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise %37,6’dır.

Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ithalatı içindeki payı %13,6 oldu
İmalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %79,9’dur. Haziran ayında yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %13,6, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise %42,6’dır.

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  • 31 Temmuz 2018 10:13 Asgari ücret brüt 2.029,50 TL, net 1.603,12 TL!............. yıllık enflasyon yüzde 15.39'a çıktı.

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