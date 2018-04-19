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Ekmeleddin İhsanoğlu Erdoğan'a oy verecek mi?

Ekmeleddin İhsanoğlu Erdoğan'a oy verecek mi?

2014’teki Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a rakip olan Ekmeleddin İhsanoğlu, 24 Haziran seçimlerinde kime oy vereceğini açıkladı. Ekmeleddin İhsanoğlu eski rakib Erdoğan'a mı oy verecek?

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Eklenme Tarihi: 19-04-2018 13:17 - Güncelleme: 19-04-2018 13:17

Ekmeleddin İhsanoğlu, 2014 senesindeki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde rakibi olan Erdoğan'a oy verip vermeyeceğini açıkladı.

2014’teki Cumhurbaşkanlığı seçiminde Ekmeleddin İhsanoğlu, CHP ve MHP’nin ortak adayı olarak Recep Tayyip Erdoğan’ın karşısına çıkmıştı. Yarışı kaybeden İhsanoğlu daha sonra MHP’den gelen teklifi kabul ederek, siyaset yolculuğunu “MHP İstanbul Milletvekili” olarak sürdürme kararı almıştı.

24 HAZİRAN’DA OYUNU KİME VERECEK: Cumhurbaşkanı Erdoğan’a karşı aday olan MHP İstanbul Milletvekili Ekmeleddin İhsanoğlu’nun 24 Haziran günü hangi adaya oy vereceği merak konusu oldu.

MHP İstanbul Milletvekili İhsanoğlu’na "partisinin adayı olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a oy verip, vermeyeceği" sorusu soruldu.

“PARTİ HANGİ TERCİHİ YAPIYORSA ONA BEN KATILIYORUM”

Ekmeleddin İhsanoğlu şöyle yanıt verdi: “Cumhurbaşkanlığı seçimi bittikten sonra bu konularda konuşmama kararı almış idim. Partiye davet edildim. Partiye katıldım, partinin milletvekili olarak parti disiplinine uymaktayım. O bakımdan, burada parti hangi tercihi yapıyorsa, ona ben katılıyorum.”

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