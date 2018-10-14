Ekmekten çıkan şey mide bulandırdı! Fırıncının savunması şoke etti

Mide bulandıran olay sonrası, oğlunun bir gün boyunca yemek yiyemediğini iddia eden Küpçü, yara bandını oğlunun fark ettiğini ve çocuğun gördüğü manzara karşısında midesinin bulandığını iddia etti. Sürekli aynı fırından aldığı ekmek sonrası böyle bir şeyle karşılaşan küpçü şöyle konuştu:
Küpçü, "Kahvaltıda yemek yerken ekmek çocuğumun elindeydi ekmeği parçaladı. Parçalayınca baba bu ne dedi, bir şey var bunun içinde dedi. Ben de mayadır kütle halinde kalmıştır dedim `yok farklı bir şey` dedi. Elime aldım baktım yara bandıydı" dedi.
ÇOCUĞUN ELİ KESİLMİŞTİR! Şaşıran Küpçü, "Bu şekilde görünce şaşırdım. Hemen aldım o sinirle ekmek fırınına gittim `bu nedir, bu kadar da olmaz ekmekten yara bandı çıkması çok saçma bir şey değil mi niye dikkat etmiyorsunuz` dedim. `Çocuğun eli kesilmiştir, dikkat etmemişlerdir` dedi fırıncı. Aldı elimden ekmeği kasaya attı. Ben de o tepki üzerine sinirlendim aldım ekmeği eve geri geldim" şeklinde konuştu.
Küpçü, vatandaşların dikkat etmesi ve görevliler tarafından gerekli denetimlerin yapılmasını da belirtti.
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