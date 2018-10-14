Ekmekten çıkan şey mide bulandırdı! Fırıncının savunması şoke etti

ÇOCUĞUN ELİ KESİLMİŞTİR! Şaşıran Küpçü, "Bu şekilde görünce şaşırdım. Hemen aldım o sinirle ekmek fırınına gittim `bu nedir, bu kadar da olmaz ekmekten yara bandı çıkması çok saçma bir şey değil mi niye dikkat etmiyorsunuz` dedim. `Çocuğun eli kesilmiştir, dikkat etmemişlerdir` dedi fırıncı. Aldı elimden ekmeği kasaya attı. Ben de o tepki üzerine sinirlendim aldım ekmeği eve geri geldim" şeklinde konuştu.