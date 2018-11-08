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Ekmekte çok önemli adım! Yüzde 5 sınırı getirildi

Ekmekte çok önemli adım! Yüzde 5 sınırı getirildi

Büyük mağaza, zincir mağaza ve tedarikçilerce bir gün içinde üreticiden teslim alınan ekmek ve unlu mamuller gibi tüketim mallarının iade edilebilmesine en fazla yüzde 5 sınırı getirildi.

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Eklenme Tarihi: 08-11-2018 03:20 - Güncelleme: 08-11-2018 03:20

Büyük mağaza, zincir mağaza ve tedarikçilerce bir gün içinde üreticiden teslim alınan ve azami fiyatı tarifeyle belirlenen ekmek, unlu mamuller gibi hızlı tüketim mallarının satılamadığı gerekçesiyle iade edilebilmesine en fazla yüzde 5 sınırı getirildi.

Ticaret Bakanlığının, Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, azami fiyatları tarifeyle belirlenen hızlı tüketim mallarının temini karşılığında üreticiye birim miktar başına yapılacak ödeme, tedarikçiler ile büyük mağaza, zincir mağaza, bayi işletme ve özel yetkili işletmeler için tarifedeki azami fiyatın yüzde 85'inden, bunların dışındaki perakende işletmeler için ise yüzde 80'inden az olamayacak.

En fazla yüzde 5 sınırı

Büyük mağaza, zincir mağaza ve tedarikçilerce bir gün içinde üreticiden teslim alınan malların en fazla yüzde 5'i satılamadığı gerekçesiyle iade edilebilecek.

Ticaret Bakanlığından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye ekonomisinde büyük bir paya sahip olan ve ekonomik gelişmede lokomotif görevi gören perakendeciliğin serbest piyasa ortamında etkin ve sürdürülebilir rekabet şartlarında yapılması yönünde önemli adımlar atıldı. Bununla birlikte sektörün dinamik yapısı ile Türkiye'nin içinden geçtiği ekonomik koşullar dikkate alınarak Bakanlık tarafından sektöre yönelik gerekli hukuki ve idari tedbirler alınmaya devam ediliyor.

İsrafın önlenmesine yönelik düzenleme yapıldı

Bu kapsamda, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle perakende işletmeler ile tedarikçiler karşısında üreticilerin korunmasına, kaynakların verimli kullanılmasına ve israfın önlenmesine yönelik düzenleme yapıldı.

Yönetmelikte büyük mağaza, zincir mağaza ve tedarikçilerce bir gün içinde üreticiden teslim alınan ve ilgili kanunlar kapsamında azami fiyatı tarifeyle belirlenen ekmek, unlu mamuller gibi hızlı tüketim mallarının en fazla yüzde 5'inin satılamadığı gerekçesiyle iade edilebileceği düzenlenerek hem üreticilerin korunması hem de israfın önlenmesi hedeflendi.

Diğer taraftan, ekmek, unlu mamuller gibi azami fiyatları tarifeyle belirlenen hızlı tüketim mallarının üreticisine yapılacak ödemelere yönelik düzenlemenin yalnızca büyük mağaza, zincir mağaza, bayi işletme ve özel yetkili işletmeler ile sınırlı kalmaması sağlanarak diğer perakende işletmeler ve tedarikçilerin üreticilerle arasındaki ödeme ilişkisi de düzenlendi.

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