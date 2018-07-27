Ekmek zammı yok bakanlıktan açıklama geldi

Ticaret Bakanlığı'ndan dün yapılan ekmek zamıyla ilgili bir son dakika açıklama geldi. Yapılan açıklamada Türkiye Fırıncılar Federasyonu'nun tek başında ekmek zammına karar veremeyeceği ve ekmek zammının olmayacağı açıklandı.

Ticaret Bakanlığı, "Türkiye Fırıncılar Federasyonu'nun ne ülke genelinde ne de herhangi bir il için tek başına ekmek fiyatı belirleme yetkisi bulunmamaktadır. Bu doğrultuda ekmeğe yüzde 15 zam yapıldığı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır" açıklaması yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:

TEK BAŞINA FİYAT BELİRLEME YETKİSİ YOK: "Ekmek fiyatları bir yönü ile tüketicilerimizi diğer yönü ile esnaf ve tacirlerimizi çok yakından ilgilendiren bir husustur. Ulusal ve yerel basında ekmek fiyatlarına ilişkin yapılan haberler nedeniyle bu konuda bazı açıklamaların yapılması zarureti hasıl olmuştur. Öncelikle belirtmemiz gerekir ki ekmek fiyatları, illerimizde veya ilçelerimizde esnaflarımız için ilgili esnaf ve sanatkarlar odaları, tacirlerimiz için ise ticaret odalarımız tarafından hazırlanan fiyat tarifelerine istinaden belirlenmektedir. Bu konuda Türkiye Fırıncılar Federasyonunun görüş belirtmekten başka ekmek fiyatlarını belirleme konusunda herhangi bir yetkisi bulunmamaktadır.

DEĞERLENDİRME ALINIYOR: Ekmek fiyatları, tacirlerimiz için, Tacir ve Sanayiciler Tarafından Üretilen Mal ve Hizmetlerin Azami Fiyat Tarifelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde hazırlanan ve onaylanan tarifeler ile belirlenmektedir. Bu çerçevede, ilgili ticaret odası veya ticaret ve sanayi odası yönetim kurulu, Ticaret İl Müdürü ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü ile esnaf ve sanatkarlar odaları birliği, tarifeyi düzenleyen oda ve ilgili belediyenin temsilcilerinden oluşan heyetin değerlendirmesini almaktadır.

VALİLİK VE BELEDİYE UYGUN BULURSA YÜRÜRLÜĞE GİRER: Heyetin değerlendirmesi ve ilgili meslek komitesinin görüşü de dikkate alınarak yönetim kurulunca ekmek tarifesine ilişkin teklif oluşturulmaktadır. Hazırlanan bu teklif Bakanlığımızın görüşüne sunulmakta ve daha sonra yapılacak ilk toplantıda oda meclisinin onayına sunulmaktadır. Bu şekilde hazırlanan tarifeler oda meclisinin onayı sonrasında ilgili Valilik ve Belediyenin uygun bulması üzerine yürürlüğe girmektedir.

BAKANLIĞIMIZ GÖRÜŞ BİLDİRMEDİ: Bu süreçler doğrultusunda bugün itibarıyla Türkiye genelinde ekmek fiyatlarında yüzde 15 artış öngören bir talep gelmediği gibi, Bakanlığımızca bu konuya ilişkin herhangi bir görüş bildirilmemiştir. Türkiye Fırıncılar Federasyonunun ne ülke genelinde ne de herhangi bir il için tek başına ekmek fiyatı belirleme yetkisi bulunmamaktadır.

YÜZDE 15 ZAM İDDİASI DOĞRU DEĞİL: Bu doğrultuda ekmeğe yüzde 15 zam yapıldığı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır."

FIRINCILAR FEDERASYONU AÇIKLAMIŞTI: Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, yükselen maliyetleri gerekçe göstererek ekmek fiyatlarına yüzde 15 zam yapıldığını duyurmuştu. Yapılan bu zamla 250 gramlık bir ekmek yaklaşık 1.50 TL olacak. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, zamla ilgili şunları söylemişti: "Bugünden itibaren yayınlayacağımız genelgeyle birlikte ekmeğin Türkiye'de azami fiyatı 5 lira olan fiyatı, 5 lira 75 kuruşun üzerinde olmayacak. Yani enflasyon oranları göz önünde bulundurularak 2 yılı aşkın bir süredir fiyat değişikliği olmadığını göz önünde bulundurursak, yüzde 15 bir fiyat artışı söz konusu olacak.

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