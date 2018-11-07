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Ekmek ve unlu mamullere yüzde 5 sınırlama

Ekmek ve unlu mamullere yüzde 5 sınırlama

Ticaret Bakanlığı'nın yaptığı yönetmelik değişikliği ile iadelere sınırlama getirildi. Büyük mağaza, zincir mağaza ve tedarikçilerce bir gün içinde üreticiden teslim alınan ve azami fiyatı tarifeyle belirlenen ekmek, unlu mamuller gibi hızlı tüketim mallarının satılamadığı gerekçesiyle iade edilebilmesin ilişkin sınır en fazla yüzde 5 olarak belirlendi.

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Eklenme Tarihi: 07-11-2018 15:44 - Güncelleme: 07-11-2018 15:44

Ticaret Bakanlığı'nın, Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, azami fiyatları tarifeyle belirlenen hızlı tüketim mallarının temini karşılığında üreticiye birim miktar başına yapılacak ödeme, tedarikçiler ile büyük mağaza, zincir mağaza, bayi işletme ve özel yetkili işletmeler için tarifedeki azami fiyatın yüzde 85'inden, bunların dışındaki perakende işletmeler için ise yüzde 80'inden az olamayacak.

BÜYÜK MAĞAZALARA YÜZDE 5 SINIRI
Büyük mağaza, zincir mağaza ve tedarikçilerce bir gün içinde üreticiden teslim alınan malların en fazla yüzde 5'i satılamadığı gerekçesiyle iade edilebilecek.

AMAÇ ÜRETİCİYİ KORUMAK...
Düzenlemeyle, üreticilerin korunması ve israfın önlenmesinin hedeflendiği vurgulandı. Düzenleme kapsamında örneğin tarife ile azami fiyatı 1 lira olarak belirlenen ekmekte üreticiye tedarikçilerce 85 kuruş, bakkallar gibi küçük işletmelerce 80 kuruştan daha az ödeme yapılmasının önüne geçildi.

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