Ekmek parası için çırılçıplak suya dalıyorlar!

Etiyopya'nın güneyinde bulunan El Sod tuz gölü, binlerce insan için ekmek kapısı... Ancak gölde çalışanlar büyük tehlikelerle yüzleşiyor. El Sod tuz gölü 1.8 km çapında ve yok olan bir yanardağın kenarında duruyor. Tuz çıkaran kişiler her seferinde canlarını tehlikeye atıyor. Genelde burunlarına kumaş parçası tıkıyorlar ama gözleri için hiçbir korunma yöntemi kullanmıyorlar. Twitter

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Suya girenler çıplak. Çünkü su o kadar tuzlu ki giysiler ve ayakkabılar da dahil olmak üzere her şeyi yok ediyor. Havanın iyi olduğu günlerde, 200'den fazla adam tuz toplamak için suya dalıyor. Hayvanlar için siyah tuz, halk için beyaz bir tuz ve yüksek fiyata satılabilecek kristaller. Çocuk madencilerinin ebeveynleri tehlikelerin farkında ama hayatta kalmak istiyorsa başka seçenekleri de yok. Twitter

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Etiyopya'nın güneyinde bulunan El Sod tuz gölü, binlerce insan için ekmek kapısı... Ancak gölde çalışanlar büyük tehlikelerle yüzleşiyor. El Sod tuz gölü 1.8 km çapında ve yok olan bir yanardağın kenarında duruyor. Tuz çıkaran kişiler her seferinde canlarını tehlikeye atıyor. Genelde burunlarına kumaş parçası tıkıyorlar ama gözleri için hiçbir korunma yöntemi kullanmıyorlar. Twitter

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