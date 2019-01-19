Ekmek parası için 4 yıl boyunca erkek gibi yaşadılar Hindistan’da film gibi hikaye

Babaları hastalanan iki kız kardeş evin tek geçim kaynağı olan berber dükkanını kendileri işletmeye başladı. Ancak halkın tepkisini çekmemek için saçlarını kestiler 4 yıl boyunca erkek gibi davrandılar.

Ekmek parası için 4 yıl boyunca erkek gibi yaşadılar Hindistan’da film gibi hikaye

HİNDİSTAN'ın Uttar Pradeş eyaletinde 2 kız kardeş, babaları hastalanınca kolları sıvadı ve ekmek teknelerine bakmak için erkek kılığına girdi. İngiliz Guardian gazetesinin haberine göre, Jyoti Kumari ve ve küçük kardeşi Neha'nın babaları 2014'te hastalanınca berber dükkanları kapandı

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Ekmek parası için 4 yıl boyunca erkek gibi yaşadılar Hindistan’da film gibi hikaye

Jyoti, köydeki müşterilerin, saçları ve sakallarına erkek olmayan bir berberin dokunmasını yadırgadığı için kılık değiştirmeye karar verdiklerini söyledi. Kız kardeşler adlarını Deepak ve Raju olarak değiştirdi, saçlarını kesti, bileziklerini çıkararak ülkede erkekler arasında yaygın olan çelik bileklikler taktı.

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Ekmek parası için 4 yıl boyunca erkek gibi yaşadılar Hindistan’da film gibi hikaye

Jyoti, yaklaşık 100 haneli köydeki birkaç kişinin kimliklerini bildiğini ancak çevre köylerden gelen müşterilerin hiçbir şeyden şüphelenmediğini belirtti. 16 ve 18 yaşındaki kardeşler, 4 yıl boyunca okuldan geldikten sonra dükkanı açtı.

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Ekmek parası için 4 yıl boyunca erkek gibi yaşadılar Hindistan’da film gibi hikaye

Günde yaklaşık 400 rupi (yaklaşık 6 dolar) kazanan kız kardeşler bu paranın babasının tedavi masraflarını ve evi geçindirmeye yettiğini söyledi. 4 yıl içinde Jyoti mezun oldu, Neha ise okumaya devam ediyor.

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