Ekmek parası için 4 yıl boyunca erkek gibi yaşadılar Hindistan’da film gibi hikaye

HİNDİSTAN'ın Uttar Pradeş eyaletinde 2 kız kardeş, babaları hastalanınca kolları sıvadı ve ekmek teknelerine bakmak için erkek kılığına girdi. İngiliz Guardian gazetesinin haberine göre, Jyoti Kumari ve ve küçük kardeşi Neha'nın babaları 2014'te hastalanınca berber dükkanları kapandı
Jyoti, köydeki müşterilerin, saçları ve sakallarına erkek olmayan bir berberin dokunmasını yadırgadığı için kılık değiştirmeye karar verdiklerini söyledi. Kız kardeşler adlarını Deepak ve Raju olarak değiştirdi, saçlarını kesti, bileziklerini çıkararak ülkede erkekler arasında yaygın olan çelik bileklikler taktı.
Günde yaklaşık 400 rupi (yaklaşık 6 dolar) kazanan kız kardeşler bu paranın babasının tedavi masraflarını ve evi geçindirmeye yettiğini söyledi. 4 yıl içinde Jyoti mezun oldu, Neha ise okumaya devam ediyor.
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