Ekmek parası için 4 yıl boyunca erkek gibi yaşadılar Hindistan’da film gibi hikaye

Babaları hastalanan iki kız kardeş evin tek geçim kaynağı olan berber dükkanını kendileri işletmeye başladı. Ancak halkın tepkisini çekmemek için saçlarını kestiler 4 yıl boyunca erkek gibi davrandılar.

HİNDİSTAN'ın Uttar Pradeş eyaletinde 2 kız kardeş, babaları hastalanınca kolları sıvadı ve ekmek teknelerine bakmak için erkek kılığına girdi. İngiliz Guardian gazetesinin haberine göre, Jyoti Kumari ve ve küçük kardeşi Neha'nın babaları 2014'te hastalanınca berber dükkanları kapandı Twitter

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Jyoti, köydeki müşterilerin, saçları ve sakallarına erkek olmayan bir berberin dokunmasını yadırgadığı için kılık değiştirmeye karar verdiklerini söyledi. Kız kardeşler adlarını Deepak ve Raju olarak değiştirdi, saçlarını kesti, bileziklerini çıkararak ülkede erkekler arasında yaygın olan çelik bileklikler taktı.



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Jyoti, yaklaşık 100 haneli köydeki birkaç kişinin kimliklerini bildiğini ancak çevre köylerden gelen müşterilerin hiçbir şeyden şüphelenmediğini belirtti. 16 ve 18 yaşındaki kardeşler, 4 yıl boyunca okuldan geldikten sonra dükkanı açtı. Twitter

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