Ekmek almaya bakkala gitti başından vuruldu!

Olay, Adıyaman'da Turgut Reis Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde oldu. İki eski komşu olan Mehmet Elçi ve Ahmet T. bakkalda karşılaştı.



Bakkala ekmek almak için gelen Ahmet Elçi, henüz bilinmeyen nedenle Mehmet T. tarafından tabancayla başından vuruldu. Ağır yaralanan ve kanlar içinde yere yığılan Elçi, ihbar üzerine gelen ekipler tarafından hastaneye kaldırıldı.





Komşusunu öldüren Mehmet T. ise olay yerinden kaçtı.67 yaşındaki Ahmet Elçi, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, Mehmet T.'yi Hatay'a kaçmak için bindiği otobüste yakalayıp, gözaltına aldı. Mehmet T., bugün adliyeye sevk edildi.