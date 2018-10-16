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Ekmeğe zam tartışması! İTO: İflaslar başladı en fazla 1 hafta sonra...

Ekmeğe zam tartışması! İTO: İflaslar başladı en fazla 1 hafta sonra...

İstanbul'da ekmek zammı durdurulmuştu... İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) aktardığına göre fırıncılar iflas etmeye başladı ve şu an ellerindeki gayrimenkulleri satarak süreci idare etmeye çalışıyor.

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Eklenme Tarihi: 16-10-2018 09:26 - Güncelleme: 16-10-2018 09:26

Ekmekte zam tartışması sürüyor... İstanbul Ticaret Odası (İTO) Ekmek, Un ve Unlu Mamuller Meslek Komitesi'nden İTO Meclis Üyesi olan Sultan Selim Şimşek, 250 gramlık somun ekmeğin 1.25 TL olmasının sürdürülebilir olmadığını söyledi ve ekledi: "İflaslar başladı, üretim 1 hafta içinde durabilir."

İFLASLAR BAŞLADI, BİRİKİMLERİNİ YİYORLAR... Dünya gazetesinin haberine göre, fırıncıların bu fiyatlarla ay sonunu getirmesinin bile mümkün olmadığını anlatan Şimşek, "İflaslar başladı. Fırıncı daha önce elde ettiği birikimleri, gayrimenkulleri satarak süreci idare etmeye çalışıyor. Fırıncıdan fedakarlık isteniyor. Fedakarlık kardan edilir. Kar istemiyoruz ama zarar edilmemesi için biz hükümetten yardım bekliyoruz" dedi. 

EKMEK ÇIKARAMAZ DURUMA GELDİLER... Şimşek, son 3 ayda bütün girdilerine yüzde 40- 60 zam yapıldığını vurguladı. Fırınların yüzde 90'ının doğalgaz ile üretim yaptığını kaydeden Şimşek, zamların ardından maliyetlerinin yükseldiğini vurguladı. Fırıncıların ekmek çıkaramaz duruma geldiğine dikkat çeken Şimşek, şöyle devam etti:

EN FAZLA 1 HAFTA DAYANIRLAR... "Fırıncılar en fazla 1 hafta daha dayanır. Sonra halk tipi dediğimiz ekmek çıkmaz. Zabıtalar baskınlar yapıyor fırınlara. Zannediyorum ki yakında cezalar da gelecek. Zam yapan fırınlar var. Cezalar geldiğinde mali sorun daha da büyüyecek. Çeşit ekmekte bir problem yok ama yüzde 80 somun ekmek tercih ediliyor."

UCUZ EKMEK YEDİRELİM DERKEN... "Halka ucuz ekmek yedirelim derken hiç ekmek bulamama gibi bir problemle karşı karşıya kalınacak. Ekmek şu an en az 1.50 TL olmalı. Bu para kazandırmaz ama mevcut durumu idare eder. Bir ekmeğin görünen maliyetleri 1.25 TL. Amortisman, tazminatlar, lojistik gibi masraflar hesaplanmıyor. Bununla enflasyonla mücadele edilmez."

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • Misafir 16 Ekim 2018 10:05 Ekmeği ucuza almayı bende isterim ama esnafın tarafından da bakmak lazım ekmeğe en son zam yapılalı 2 seneyi geçmiş bu 2 senede doğalgaz,elektrik,un,işçi ücreti,ssk primi her şey artmış hükümet tutmuş adamlara diyor ki zam yok bu hak mı adalet mi

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