Ekmeğe ne kadar zam geldi işte zam oranı

İstanbul'da fırınların bir kısmı ekmeğe 25 kuruş zam yaptı. Bazı semtlerde ekmek 1,5 liraya satılmaya başlandı.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ekmeğin kilogram fiyatının en fazla 5,75 lira olacağını söyledi.

Balcı, "Ekmeğin 5 lira olan azami fiyatı, 5,75 kuruşun üzerinde olmayacak. Yüzde 15 fiyat artışı söz konusu olacak." diye konuştu.

Balcı'nın açıklaması şöyle: “Türkiye’de ekmeğin azami 5 lira olan fiyatı 5 lira 75 kuruşun üzerinde satılmayacaktır. Bu da yüzde 15 gibi bir artış söz konusu olacaktır. Türkiye’nin hiçbir yerinde 5 lira 75 kuruşun üzerinde olmayacaktır. Bunun yürürlüğe girmesi de 1 ayı bulacaktır. Bu fiyat artışının da uzun ömürlü olmasını temenni ediyoruz. Bu fiyat artışını belirlerken yıllık enflasyon oranını gözardı etmedik. Bütün illerde yüzde 15 zam olacak gibi''.